Stadt-Teilchen Wenn die Stadt alles dafür tut, dass man sie nicht verlassen kann – mit Bahnverspätungen und ausfallenden Zügen

Redaktion Duesseldorf@wz.de

Düsseldorf ist eine eifersüchtige Partnerin. Doch, ich bin mir ganz sicher. Die Stadt klammert sich an mich, sie will mich kontrollieren, und sie will es mir besonders schwer machen, wenn ich mit Abwanderungsgedanken schwanger gehe. Das mag meine Freundin nicht. Es ist nicht so, als nähte sie mir am Morgen des Abschieds die Hosenbeine zu und versteckte meine Schlüssel. Nein, so doof ist Düsseldorf nicht. Düsseldorf ist viel subtiler unterwegs, viel gemeiner. Eifersüchtig eben.

Doch, doch, ich habe das in der vergangenen Woche erlebt. Da musste ich am Dienstag kurz nach London, für eine Nacht nur. Danach hatte ich noch einen Termin Dortmund. Was soll ich sagen, Düsseldorf gefiel das nicht.

Ich merkte das schon am Bilker Bahnhof. Da knallte mir meine mich über alles liebende Stadt mal flott eine Verspätung von zwölf Minuten in den Reiseplan. Kann man machen, dachte ich, und ich lächelte, weil ich den Stein, den mir mein Düsseldorf da in den Weg legte, als kleinen Liebesbeweis interpretierte. Ich ahnte nicht, dass das nur der Anfang sein würde.

Ich hatte also Zeit, mir den Bilker Bahnhof anzuschauen, seine Tristesse einzuatmen, diese unvergleichliche Mischung aus dem grauesten Grau und dem dreckigsten Dreck. Ich spürte Mitleid für die Menschen, die hier jeden Tag warten müssen.

Es ging weiter in der S-Bahn. Die Sitze dort drinnen waren mal blau, aber aufgrund ihres abgewetzten Zustandes geben sie mittlerweile nur noch eine Ahnung ihres Ursprungszustandes her. Aber sie passen zum Interieur, denn die Böden sind von jenem Grau, das nicht abwetzen kann, weil es schon so eingebaut wurde. Alles hier drin atmet die Geschichte schwerer Beanspruchung. Die Lichter an der Decke sind so vergilbt, als seien hier jahrelang nur Raucher transportiert worden. Das schwere Schleifen des Zuges, wenn er anfährt, hat etwas Ächzendes, es klingt, als wolle da jemand nicht mehr.

Ich bin trotzdem guten Mutes, mein Ziel noch pünktlich zu erreichen. Als Profi, der ich bin, habe ich einen Zeitpuffer einkalkuliert. Zwölf Minuten schluckt der locker. Dann aber plötzlich die Ansage vom Fahrer. Weil man schon so viel Verspätung habe, wende dieser Zug in Unterrath. Wer zum Flughafen wolle, steige bitte dort aus und warte auf die nächste S-Bahn. Wow! Darauf muss man erst einmal kommen, die Menschen einfach rauszuschmeißen und nicht zu ihrem vereinbarten Ziel zu bringen. Kann man ja nicht ahnen, dass Menschen in einer Flughafen-S-Bahn unter Termindruck stehen. Schweißausbruch. Jetzt gerät auch mein mit Luft ausgestatteter Plan ins Wanken. Düsseldorf, du fieses Stück. Muss das sein?