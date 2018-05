Stadt-Teilchen In Düsseldorf gibt es einfach zu wenig Dachterrassen

Fragt man Jakob, den kleinen Enkel meiner Sportskameradin Eva, wo Omas runder Geburtstag gefeiert wird, antwortet er strahlend: „In der Rooftop-Bar!“ Und fügt triumphierend hinzu: „In New York!“ Eva weiß selbst noch nicht, welche das genau sein wird, aber alle freuen sich drauf. Versteht jeder, der mal auf solch einer tollen High-End-Terrasse weit über einer glitzernden Welt gestanden, gestaunt und gefeiert hat.

Zuhause in Düsseldorf wäre die Suche nach einem solchen himmlischen Ort schwieriger gewesen. Schade eigentlich. Gerade im Mai, wenn der Himmel so blau, die Luft so lau ist, überkommt einen doch die Lust, der Stadt aufs Dach zu steigen. Aber wo?

Ich liebe Dach-Terrassen. Wenn ich ein Hotel buche und eines finde, das oben offen ist, bin ich gern bereit, etwas mehr zu bezahlen, weiter unten in einem kleineren Zimmer zu schlummern, wenn ich vorher „on the Top“ meinen Schlummertrunk nehmen kann. Hab’ ich gerade wieder gebucht. In Berlin, meine Lieblingsterrasse oben in Mitte. Sie krönt das Amano, ohnehin ein cooler Schuppen. Er hat auch eine Dependance in Düsseldorf, leider ohne Oben ohne. Aber die denken sich da gerade was Anderes aus, heißt es.

In Düsseldorf wollen mir auf Anhieb kaum Roof-Top-Bars einfallen. Selbst wenn ich die Pläne der aktuellen Nobel-Hotel-Baustellen in der Stadt studiere, besteht wenig Aussicht auf Aussicht. Dabei hatte Düsseldorf durchaus mal tolle begehbare Dach-Marken, offene oder zumindest bodentief verglaste für den Ganzjahresbetrieb. Meine Oma ging gerne ins Café Kö-Blick, das war ganz oben am Ende der Kö in dem Hotel, das heute Leonardo heißt, das frühere Holiday Inn. Doch den schönen Blick, der jetzt bis zum wieder sprudelnden Schalenbrunnen am Corneliusplatz reichen würde, den gibt’s schon lange nicht mehr. Keine Ahnung, was Leonardo in seiner Dachkammer macht.

Das Dach der Kö-Galerie krönte anfangs ein Fitness-Club mit einer Jogging-Bahn. Aus irgendeinem Grund war das nicht der Renner.

Auch vom Dach des Interconti, auf dem sogar ein kleiner Kräutergarten gedeiht, hat man einen grandiosen Blick auf die Kö. Von dort wirkt das Laub der ehemaligen Kastanien-Allee im Sommer wie eine geschlossene Grün-Fläche. In der Vorweihnachtszeit kann man sich an der erleuchteten Prachtmeile ergötzen. Dafür muss man allerdings die Präsidenten-Suite mieten. Kein Zugang fürs Fußvolk.