stadt-teilchen Ein City-Problem:

Düsseldorf. Mein Freund Michael hat einen Vogel. Vielmehr ein Nest in seinem Garten mit einem Küken drin, das pausenlos den Schnabel aufreißt, damit ihm die Vogelmutter den gierigen Schlund stopft. Notwendige Nahversorgung, um Wachsen und Gedeihen zu gewährleisten. Und später Fliegen lernen. Gilt nicht nur für ein Nest, sondern praktisch für die ganze Stadt.

Nun ist Düsseldorf ja nun nicht gerade ein Nest. In Puncto Nahversorgung aber manchmal doch. Damit meine ich gar nicht die abgelegenen Nester wie Angermund, Kalkum oder Knittkuhl, Himmelgeist oder Hellerhof, auch nicht die unversorgten weißen Neubaugebiete, sondern mitten in Düsseldorf.

Es gibt immer wieder Studien, die meinen, der Stadtbezirk 1 sei der am besten versorgte. Denkste! Da schreibt wohl seit Jahren Einer vom Anderen ab. Es ist nämlich nicht so, dass Bürger von außerhalb kämen, um in der Fülle der Stadtmitte für den tagtäglichen Bedarf einzukaufen. Sieht man mal von der feinen Carlsplatz-Klientel ab, läuft’s eher andersrum. Ich jedenfalls kaufe inzwischen meine Lebensmittel lieber in Oberkassel ein oder in Derendorf, auf der Nordstraße oder auf dem Bauernmarkt am Kolpingplatz. Ist einfach entspannter dort und die Leute sind netter. Und, das wichtigste: Ich kriege, was ich brauche.

Was nützt mir die längste Theke der Welt, wenn ich dazwischen kaum noch Ladentheken finde? Das war mal anders. Als ich in die Altstadt zog, in den 90-er Jahren, gab’s in den Straßen rundherum noch Bäcker und Metzger, auch solche mit angeschlossener Suppenküche. Noch früher soll es allein in der Kurze Straße drei Metzgereien gegeben haben. Solche Familienbetriebe, sorgen auch irgendwie für eine Art emotionale Nahversorgung, von der sich Düsseldorf in seinem tiefsten Inneren immer weiter entfernt. Schon deshalb wünsche ich mir im neuen Andreasquartier lieber einen Bio-Metzger als noch’n Steakhaus.

Weil der Bauch von Düsseldorf knurrt. Er fühlt sich immer leerer an. Man stand ja früher gerne an bei Münstermann nach Delikatessen, Hausmarken-Sekt und einmal im Jahr für die Weihnachtsgans. Selbst Altstadt-Aldi an der Flinger Straße hatte Kiez-Charakter. Dort traf man immer die, die sparen müssen, sparen können oder sparen wollen (darunter nicht selten Wirte umliegender Restaurants).