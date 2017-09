Stadt-Teilchen DUSsel gehabt in Lohausen – vom Warten, Lesen und Zeit vertreiben

Düsseldorf freut sich auf die Wiedereröffnung des Aquazoos, wo jetzt wieder viele exotische Tiere in ihrem Element bestaunt werden können. Durchgängig länger geöffnet ist dagegen ganz in der Nähe ein anderer Gebäudekomplex im Stadt-Teilchen Lohausen: Der Flughafen Düsseldorf, kurz DUS, seit Monaten eine Art Aquazoo, besser gesagt Terrarium für Warteschlangen.

Zu beobachten sind überlange, dabei noch schnell wachsende menschliche Schlangen, die sich zusammengenommen in ihren Verhaltensauffälligkeiten kaum von ihren tierischen Vorbildern unterscheiden. Deren Eigenschaften: sich winden, schlingen, schleichen. Allerdings: Schlangen in freier Wildbahn können schon mal blitzschnell in die Luft gehen, wenn man sie reizt. Bei der menschlichen Art ist’s umgekehrt: Sie ist schnell gereizt, wenn sie nicht in die Luft gehen kann, sondern am Boden festgehalten wird. Dann wird sie giftig.

So ging’s mir erst kürzlich, wie später glücklicherweise auch dem Oberbürgermeister der Destination DUS. Extra früh an-, irgendwie durchgekommen, blieb dann gedehnte Zeit, sich durch den Gebäudekomplex zu schlängeln. Als Mutation aus Brillen-Schlange und Leseratte landete ich im Zeitschriften-Kiosk. Das beruhigte nicht nur, sondern machte Mut. Lebensmut. Wer glaubt oder fürchtet, Print sei tot, der schaue mal in den Blätterwald eines Flughafen-Kiosks, die Bahnhofsbuchhandlung tut’s auch. Ich gehöre also doch noch nicht zu einer aussterbenden Spezies.

Dann sollte ich aber auch auf mich achten. Deshalb konzentriere ich mich auf Rat gebenden Frauen-Zeitschriften. Lebenshilfe all überall. Beispiel „Donna“ mit dem Button drauf: Mehr Mut zum Ich. Weil „Meine Zeit ist jetzt!“ (Wie sollen die auch wissen, dass sie mir auf dem Flughafen gerade gestohlen wird.) Männer kommen auch vor mit der frohen Botschaft: „Deine Wechseljahre sind auch meine, Schatz.“ Kommt drauf an, was Mann darunter versteht. „Myself“ hat das Mantra: „Ich will, ich kann, ich werde.“ Die „Maxi“ titelt die Erkenntnis „Liebe macht uns ratlos, blind, verrückt. Aber ohne ist auch blöd.“ Du Liebes-Bisschen, wie neu! „Petra“ verspricht: „So zaubern Sie zehn Jahre weg.“ Ich hätte lieber noch zehn dazu. Kulleraugen bekam ich angesichts der Frontpage von „Madame“, die ich bisher für eine seriöse Publikation für ältere Damen gehalten hatte. Titelthema: Pussy Cut. Kein Schreibfehler, sondern eine schönheitschirurgische Empfehlung unterhalb der Gürtellinie.