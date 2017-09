Stadt-Teilchen Die Zeit der kreativen Wortspiele bei der Namensgebung scheint vorbei zu sein

redaktion.duesseldorf@wz.de

Was Friseure können, können nur Friseure. So stand es früher in den Auslagen der Menschen, die im Bereich „ganz oben“ zu tun hatten. Das war in der Zeit, bevor sie witzig wurden, bevor sie sich in dem Wahn sammelten, dass nur der ein guter Friseur sei, der über seiner Tür ein besonders pfiffiges Wortspiel vorzeigen kann. So etwas wie „Schnittstelle“, „Haarmonie“ oder „Haargenau“. Oft hat mich die Unzulänglichkeit dieser Versuche inspiriert, und ich bin dann in die Läden marschiert und habe meine ganz persönlichen Vorschläge unterbreitet. Die reichten von „Haar Haar said the Clown“ bis hin zu „Über kurz oder lang“.

Nie hörte irgendwer auf mich. Mich trafen mitleidige Blicke, was natürlich auch daran gelegen haben mag, dass die Ladenbesitzer mich mit Blick auf mein nicht eben fülliges Haupthaar sehr rasch aus der Liste der potenziellen Kunden strichen. Ist schließlich unübersehbar, dass Haarpflege bei mir eher in die Abteilung Mangelverwaltung fällt, wenn man mal absieht von dem, was meine Nase und meine Ohren im Überfluss produzieren.

Nun habe ich seit neuestem den Eindruck, dass die Zeit der Wortspieler unter den Friseuren zu Ende geht, was natürlich daran liegen kann, dass die bei ihnen entstehenden Frisuren zu oft den Wortspielen ähneln. Aber das ist nur ein Verdacht meiner gekränkt-haarlosen Seele.

Natürlich gibt es hier und da noch Kammkönner, die sich der Tradition bemächtigen und sich „hairlich“ fühlen, aber die sind dann meistens den Männern vorbehalten und mühen sich, die Tradition der amerikanischen Barbershops hierzulande aufleben zu lassen. Man geht den Herren dort gerne um den Bart.

Nach meinem Eindruck sind aber gerade wieder jene Friseure auf dem Vormarsch, die es ganz einfach halten. Keine Wortspiele in Namen, keine überkandidelte Deko aus dem Marokkoshop, stattdessen das Geschäft gewordene Lob der Schlichtheit.

Diese Erkenntnis kam mir, als ich auf der Aachener Straße vor dem Salon Maria stand. Ich blickte durchs Schaufenster und sah: nichts. Also nicht wirklich nichts, sondern nur das Nötigste. Kein dekorativer Killefit, stattdessen das, was der Kunde braucht, wenn es zum schneidigen Gipfeltreffen kommt. Ein paar Stühle, ein paar Spiegel, ein Kopfwaschbecken, fertig ist die Laube. Ich war begeistert von dieser minimalistischen Eleganz, vom Verzicht auf jegliches Brimborium, von dieser Monochromie.