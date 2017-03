stadt-teilchen Die größte Castingshow Deutschlands läuft in diesen Frühlingstagen erneut an, und zwar:

stadt-teilchen Die größte Castingshow Deutschlands läuft in diesen Frühlingstagen erneut an, und zwar:

redaktion.duesseldorf@wz.de

Düsseldorf. Der Wettbewerb ist eröffnet. Sie singen wieder. Die größte Castingshow Deutschlands läuft erneut und begibt sich gerade auf volle Touren. Die Teilnehmerzahl ist unüberschaubar. Es wirkt, als wollten alle dabei sein, und jeder, der zu hören in der Lage ist, darf den Dieter Bohlen in der Jury spielen und rumnölen. „Also, du bist noch ein wenig unsicher in den Tönen, aber dein schwarzes Kleid steht dir ganz ausgezeichnet, von deinem orangeroten Lippenstift mal ganz zu schweigen“, würde der größte Dieter der Welt wohl säfteln. Oder frecher: „Also, dein Gezirpe lockt ja keinen Wurm aus der Erde. Erst recht keinen Partner in dein Nest.“

Natürlich dreht sich der Wettbewerb nicht um menschliche Stimmen. Es geht um Singvögel. Der zugehörige Wettbewerb heißt dementsprechend: Düsseldorf sucht die Super-Amsel, kurz DSDA. Ungewöhnlich wie der Name ist auch die Sendezeit. Das Programm startet nämlich zur Zeit schon vor sechs Uhr morgens. Zielsicher haben sich die gefiederten Kandidaten eine Zeit ausgesucht, in der sie wachrütteln können, in der sie sicher sein können, dass ihre Zuhörerschar von Minute zu Minute anschwillt.

Ich nehme das in diesen Tagen mit Freude zur Kenntnis. Auch wenn das Wetter noch nicht mitzieht, heißt es doch, dass es mit dem Winter vorbei ist. Ich bin mir da ganz sicher. Ich bin mir sicher, weil ich mir sicher sein will. Ich habe genug von Husten und Schnupfen, von diesem ständigen Kratzen im Hals, von diesen dicken Klamotten. Ich will Wärme, ich will Frühling.

Ich mag diese Illusion. Sie ist mein kleiner Film der Hoffnung. Und den Soundtrack liefern mir die Vögelein.

Wenn ich die um kurz vor sechs in meinem Unterbilker Hinterhof vernehme, kann ich mir ein Lächeln nicht verkneifen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich lächle. Ich kann mich ja nicht sehen, weil ich die Augen noch zu habe und mir unter der wärmenden Decke ein kuscheliges Asyl eingerichtet habe. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ich lächle.

Ich gehe besser gelaunt in den Tag. Ich komme auf dem Weg zu meinem Lieblingscafé an meiner Apotheke vorbei, und extra für mich springt die Leuchtanzeige des dort installierten Thermometers von neun auf zehn Grad. Wow! Zweistellig! Das ist der Hammer. Und dann bleibe ich einen Moment stehen und lausche zwischen die Verkehrsgeräusche. Da ist sie immer noch: Die Super-Amsel.

Sie begleitet mich, sie geleitet mich durch den Tag. Genau dieses Gefühl gibt mir Schwung, das konserviere ich. Auch wenn ich später irgendwo drinnen hocke, habe ich die Super-Amsel immer noch im Ohr. Ich habe gelernt, diesen Sound zu verbinden mit Wohlgefühl, mit einem Duft, der mich nun sicherlich bald erreichen wird. Der Duft des Frühlings.

Ich inspiziere die Bäume und stelle fest, dass auch sie die Super-Amsel gehört haben. Noch stehen sie kahl da, aber ich kann spüren, dass sie kurz vor dem Ausbruch stehen, dass sie bereits die Stellen bestimmt haben, an denen sie demnächst Knospen bilden. Sie wollen auch dabei sein bei DSDA. Zwar können Bäume nicht singen, aber wenn sie ihr grünes Kleid entfalten, dann hat das auch etwas sehr Musikalisches. Das ist Gesang für die Augen.

Ja, ich will, würde ich antworten, wenn mich jemand fragte, ob ich mich mit der neuen Jahreszeit vermählen möchte. Ja, ich will jeden Morgen die Super-Amsel hören. Ja, ich will mich entblättern und die Last des Winters abstreifen. Ich ziehe die leichten Schuhe an, wähle schon mal die Sommerhose aus. Natürlich werde ich mich wieder erkälten, weil ich sie zu früh trage und mir deshalb beim nächsten Wetterrückschlag einen Frühlingspips hole.

Da spuck ich drauf. Das nehme ich hin. Ich bin ein Baum, der sprießen will, eine Amsel, die das Singen nun nicht mehr lassen mag.

Ich weiß, dass dieser Zustand vergänglich ist. Ich weiß, dass milde Temperaturen bald selbstverständlich sein werden. Ich weiß auch, dass mich meine gefiederten Freunde bald schon nerven werden, weil sie ihre DSDA-Sendung jeden Tag etwas früher beginnen.

Irgendwann werde ich morgens früh um fünf zum Fenster stürmen und es mit den Worten „Schnauze, Amsel“ zuknallen. So heftig, dass sie mich genau hören, diese Supersänger. Das wird passieren.

Aber das will ich im Moment noch nicht wissen. Das ist irgendwann, das kann ich ausblenden. Im Moment ist nur klar, dass Düsseldorf und ich bereit sind für den Frühling und sein bestes Programm: DSDA. Sing, kleine Amsel! Sing!