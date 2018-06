stadt-teilchen Die einst originelle Stiefschwester der Kö ist verschnarcht

redaktion.duesseldorf@wz.de

Gerade bekam ich eine Einladung zum Schlafen - in ein Sleep Spa. Mitten in Düsseldorf. In ein Bettenhaus an der Berliner Allee. Und, wieso Spa? Steht doch für sanus per aquam, so viel wie Wohlfühlen mit, im Wasser. Etwa Werbung für Wasserbetten? Die sind doch ganz aus der Mode. Oder vielleicht so eine Art Tagtraum?

Schön wär’s. Aber es geht um ein trockenes Thema, das viele angeht: Gesunder Schlaf. Versprochen in einem möglichst dicken, neuen Bett als Rückzugs- und Erholungsort im eigenen Heim. Empfohlen von einer schwedischen Marke, die sich seit dem 19. Jahrhundert mit Schlafkultur beschäftigt, seit -zig Jahren blau-weiß kariert. So ist auch das lebensgroße Pferd im Schaufenster gemustert. Vielleicht ein Hinweis auf Rosshaar, das früher in Matratzen verarbeitet wurde.

Wer zuerst kommt, schläft am besten“, empfehlen die Sleep-Spa-Manager. Damit sind sie beileibe nicht die einzigen auf Düsseldorfs Betten-Meile, die sich in den letzten Jahren quasi im Schlaf entwickelt hat. Wenn man mal einen anderen Grund hat, auf der Berliner Allee unterwegs zu sein als einen Besuch des neuen Super-Super-Marktes Zurheide, nimmt man in den Augenwinkeln ein Bettengeschäft nach dem anderen wahr.

Das fängt schon kurz hinter der Graf-Adolf-Straße an: Pillosophy. Ob ich da bei der Wahl eines neuen Bettes von stellungslosen Akademikern beraten werde, oder bekomme ich als Rabatt die Bettlektüre gleich dazu gepackt? Los ging es mit den billigen Fernreisen. Da erlebte der deutsche Urlauber in den USA und anderswo plötzlich doppelt so dicken Schlafkomfort wie zu Hause. Das weckte Begierden. Man kannte zuvor solche Monster-Möbel ja nur aus dem Märchenbuch: Die Prinzessin auf der Erbse. Wie man sich bettet, so liegt Frau. Ich gehörte da eher zur Ikea-Generation: Schraubst Du noch, oder schläfst Du schon? Im-Bett-mit-Sultan war der pure Luxus nach dem Modell Matratze-auf-Euro-Paletten. Im Sleep Spa heißt das Dicke im Bett Marquis.

Wehe wer den Trend verpennt. So ein fettes Springbock-, pardon Boxspring-Bett ist inzwischen Statussymbol. Besonders für die Generation Rücken. Genau so wie Männer im Mittelalter eines Tages vom Porsche in den SUV wechseln, um besser einsteigen zu können, so schwingen sie sich jetzt auf ein mehrstöckiges Matratzenlager, um besser aussteigen zu können.