Stadt-Teilchen Das Ordnungsamt müsste dringend etwas gegen diesen Herrn Herbst unternehmen

redaktion.duesseldorf@wz.de

Liebes Ordnungsamt. Ich weiß, dass du viel zu tun hast, dass du dich nicht um alles kümmern kannst. Ordnung in der Stadt ist ja eminent wichtig. Herrschte in Düsseldorf keine Ordnung, wären wir ja quasi Köln und könnten das ganze Jahr Karneval feiern. Wir sind aber Düsseldorf, und deshalb ist es schöne Gewohnheit, dass die Dinge hier ihren Platz haben und auch dort verharren.

Ich möchte dich, liebes Ordnungsamt aber mal darauf hinweisen, dass deine Mitarbeiter offensichtlich ihre verdienstvolle Arbeit dieser Tage ein wenig vernachlässigen und ein bisschen zu lax über die Taten eines gewissen Herren hinwegsehen. Ich würde mir da ein bisschen mehr Sorgfalt im Tun wünschen, denn das, was ich derzeit täglich beobachte, ist kein kleines Ding, das riecht eher nach großem Skandal.

Um es mal auf den Punkt zu bringen: Wir haben es mit der größten Verunordentlichung unserer Stadt seit dem Sturm Kyrill zu tun. Ich will es drastischer sagen. Momentan sieht Düsseldorf aus wie das Kinderzimmer eines Vierjährigen nach einem erfolgreichen Kindergeburtstag. Dass man nicht überall auf Legosteine tritt, ist alles.

Anzulasten ist diese Vermüllung vor allem einem Herrn, gegen den ich hiermit Anzeige erstatte. Ich lege ihm ungenehmigte Beseitigung seines Hausrats in einem besonders schweren Fall und in nicht unerheblicher Menge zur Last. Der Beschuldigte ist zudem als Wiederholungstäter anzusehen, weil ähnliches Verhalten schon in den Vorjahren zu beobachten war, allerdings noch selten in einem Ausmaß, wie es derzeit zu bestaunen ist.

Ich meine, wo kämen wir denn hin, wenn jetzt jeder einfach so seinen Hausrat auf Straßen und Bürgersteigen, in Parks und auf Spielplätzen entsorgte? Wie sähe unsere geliebte Gemeinde aus?

Wenn ich nur einmal nicht aufpasse und übersehe, dass mein Hund etwas im Park hinterlassen hat, habe ich gleich deine Mitarbeiter am Hals, liebes Ordnungsamt. Die verpassen mir ein Knöllchen und weisen mich darauf hin, dass Hunde auch dann nicht auf den Bürgersteig koten dürfen, wenn sie angeleint sind. Und wenn sie es doch tun, dann habe ich mich mit Tüte und Schäufelchen um die Beseitigung der Hinterlassenschaft zu kümmern. Ich sehe das ein, auch wenn ich anlässlich des Knöllchens schwer zu schlucken hatte, was indes ein wenig gemildert wird durch die Tatsache, dass ich in Wahrheit gar keinen Hund habe und mir diese Begebenheit nur gerade in den Sinn kam und mir tauglich erschien, meine Empörung zu untermauern.