Fünf-Etagen-Riegel an Grafenberger Allee geplant.

Düsseldorf. Das Stadtplanungsamt stellt am Dienstag, 9. Mai, die Pläne für den neuen Geschosswohnungsbau auf dem Grundstück Grafenberger Allee, Ecke Sohnstraße vor. Interessierte Bürger sind zu dieser öffentlichen Veranstaltung im Rahmen des Bebauungsplan-Verfahrens in die Aula der Thomas-Edison-Realschule, Schlüterstraße 18-20, eingeladen. Beginn der Veranstaltung: 18 Uhr.

Der Entwurf, der die Basis für den neuen Bebauungsplan bildet, stammt vom Architekturbüro Kaspar Kraemer Architekten und wurde in einem Verfahren mit vier konkurrierenden Teilnehmern von einer Jury, bestehend aus Fachleuten, Kommunalpolitikern, Verwaltungsmitgliedern und Vertretern des Grundstückseigentümers, im Herbst 2016 ausgewählt.

In einem fünfgeschossigen Riegel mit einem Staffelgeschoss entlang der Sohnstraße sind in allen Etagen Wohnungen vorgesehen, die jeweils sowohl zum Park als auch zur Straße orientierte Räume aufweisen. An der Ecke zur Grafenberger Allee erfolgt eine Betonung durch einen achtgeschossigen Hochpunkt, der die Höhe der Blockrandbebauung auf der gegenüberliegenden Straßenseite aufnimmt und durch sein Zurückspringen einen kleinen Platz bildet.

Durch Einzelhandels- oder Gastronomienutzungen im Erdgeschoss soll der Quartiersplatz belebt werden. In den Obergeschossen sind auch hier Wohnungen mit Orientierung zum Park geplant. Die Beigeordnete Cornelia Zuschke hob hervor, dass durch den Entwurf ein „qualifizierter und attraktiver Platz im Kreuzungsbereich zur Grafenberger Allee geschaffen wird“. Zudem lobte sie die „positive Einfügung des Entwurfs in das städtebauliche Umfeld“.

Durch die vollumfängliche Anwendung des Handlungskonzeptes „Zukunft Wohnen Düsseldorf“ wird auch durch dieses Projekt weiterer bezahlbarer Wohnraum im Düsseldorfer Stadtgebiet geschaffen. Insgesamt entstehen auf dem Gelände 76 neue Wohneinheiten.