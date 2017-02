Zugleich soll der tatsächlich von den Eltern benötigte Betreuungsumfang genauer ermittelt werden

Düsseldorf. Die Stadt schafft im kommenden Kindergartenjahr 2017/18 1000 zusätzliche Kita-Plätze – und führt diese jährliche Aufstockung auch in den Folgejahren bis 2021 fort. Die Quote der Betreuung für unter Dreijährige (U3) liegt aktuell bei 42,6 Prozent und wächst auf 47,4 %. Bei den über Dreijährigen liegt die Quote bei knapp 100 Prozent.



Zugleich möchte das Jugendamt genauer ermitteln, wie viele Betreuungsstunden Eltern wirklich für ihre Kinder brauchen. Bislang bietet sie den Großteil mit der maximalen Stundenzahl 45 in der Woche an (82 Prozent bei U3; 75 % bei Ü3). Immer wieder höre man indes von Eltern, so Jugendamtsleiter Johannes Horn, dass ihnen eigentlich 35 Stunden genügen würden, sie aber im Glauben an eine bessere Chance auf einen Platz die 45 Stunden angegeben hätten. Deshalb fragen die Kita-Leitungen jetzt bei allen Eltern nach, wie viele Stunden sie warum benötigen. Nachweispflichten etwa von Arbeitgebern werden aber nicht verlangt. „Wir starten hier keine detektivische Kleinarbeit, vertrauen auf die Richtigkeit der Angaben“, stellte Jugenddezernent Burkhard Hintzsche klar.



In der Tagespflege hingegen müssen die Betreuerinnen zukünftig – wenn der Jugendhilfeausschuss zustimmt – Betreuungsstunden für die Kinder nachweisen, wenn diese über 35 hinausgehen. Hintzsche und Horn betonen, dass sie im Sinne der Steuerzahler verpflichtet sind, hier genauer hinzuschauen. Schließlich würden die Tagespflegerinnen stets mit Pauschalen vorab bezahlt.