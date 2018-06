Avantgarde und Kreativität suchte man ja lange Zeit vergeblich im Düsseldorfer Tourismus-Programm. Doch jetzt bewegt sich was in der Stadt. Auch und gerade in Außenbezirken und in Nischen. Die Mode-Design-Führung „Behind the Scene“ ist empfehlenswert nicht nur für Besucher, sondern auch für modeaffine Düsseldorfer und solche, die die Tüten (zu) voll haben von fader Fast-Fashion und überteuertem Bling-Bling mit Label nach außen. Eine gute Idee.

Und es kommt noch besser: Geplant sind unter anderem auch Architektur-Führungen im Bauhaus-Jahr 2019; Medien-Vertreter aus aller Welt werden eingeladen, in versteckten Studios die Musikszene am Rhein zu entdecken, die ja nicht nur aus Kraftwerk und Toten Hosen besteht. Wobei es letztendlich egal ist, ob der Anstoß wie bei der Mode aus der Szene kommt oder aus dem Rathaus. Hauptsache Düsseldorf kommt auf Touren.