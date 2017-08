Auch Partner aus der Immobilienbranche sind bei der Messe vertreten.

Düsseldorf. Mit 40 Partnern aus der Immobilienbranche ist die Wirtschaftsförderung vom 4. bis zum 6. Oktober 2017 zum 18. Mal auf der Expo Real in München, der größten europäischen Messe für gewerbliche Immobilien, vertreten.

In diesem Jahr erstmals mit Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung mit dabei sind die drei Prop-Tech-Startups (Startups im Bereich Property Technology) Brick Spaces (Marktplatz für gewerbliche Pop-UP-Flächen), ImmoTerminal (App für Immobilienverwaltungen) und VR-Estate (Virtual Reality Anwendungen in der Immobilienwirtschaft). Sie haben die Gelegenheit, auf der Messe Immobilienprofis ihre neuartigen Geschäftsideen vorzustellen und unterstreichen gleichzeitig Düsseldorfs steigende Bedeutung für die Startup-Szene.

Oberbürgermeister Thomas Geisel wird am 5. Oktober einen visualisierten Vortrag halten, in dem er aktuelle Projekte und neue Planungen aus allen Segmenten des Immobilienmarktes vorstellen wird. Er wird begleitet von einer Delegation aus Verwaltung und Politik.

Der Messestand ist 360 Quadratmeter groß

Der Stand von Düsseldorf & Partner umfasst 360 Quadratmeter Fläche, er geht über zwei Etagen und wurde im vergangenen Jahr ganz neu geplant und gestaltet. Highlight: eine vier Meter hohe und 2,50 Meter breite LED-Wand, auf der die Standpartner weithin sichtbar Flagge zeigen können.

Die Expo Real ist in Europa die größte Immobilienfachmesse. Seit nunmehr 20 Jahren trifft sich in München an drei Tagen die gesamte Immobilienbranche: Projektentwicklung und Projektmanagement, Investoren und Finanziers, Makler- und Berater, Architekten und Planer, Immobilienmanager und Gebäudeverwalter, aber auch Wirtschaftsregionen, Länder und Städte. In gut 100 Konferenzen und Gesprächsrunden diskutieren rund 400 Branchenexperten über aktuelle Trends und Innovationen des Immobilien-, Investitions- und Finanzierungsmarktes. 2016 waren auf der Expo Real 1768 Aussteller aus 29 Ländern auf 64 000 Quadratmeter Fläche zu sehen und es reisten 39 101 Teilnehmer aus 77 Ländern an. Red