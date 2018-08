Drei bis vier Neubauten für die Schulform sind aufgrund wachsender Schülerzahlen und längerer Schulzeit nötig. Ein Standort ist schon Spruchreif.

Düsseldorf. Die Rückkehr zum Abitur nach 13 Jahren (G9) und wachsende Schülerzahlen zwingen die Stadt zum noch stärkeren Ausbau der Schullandschaft. Fachdezernent Burkhard Hintzsche sprach am Freitag erstmals davon, dass der Bedarf für neue Gymnasien noch höher sei als bislang gedacht. Ein neuer Standort soll laut Hintzsche in Grafental liegen, „darüber hinaus brauchen wir zwei bis drei weitere Standorte.“ Bislang war von zwei zusätzlichen Gymnasien die Rede. Nicht dazu zählt der geplante Umzug des Luisen-Gymnasiums an die Völklinger Straße, da hier eine bestehende Schule lediglich Aufnahmekapazitäten erhöht.

Nach jetzigem Stand wollen laut Hintzsche alle Gymnasien zu G9 zurückkehren. Die wichtigste Veränderung trete 2023/24 ein, wenn erstmals wieder die 10. Klasse in der Sekundarstufe 1 verbleibe, wo die Schülerzahlen höher sind. Allein 85 neue Klassenräume müssen laut Stadt bis geschaffen werden. Auf 100 Millionen Euro schätzt die Stadt die nötigen Ausgaben für den G9-Ausbau.

An welchem Standort über die aktuellen Pläne und Bauarbeiten hinaus ausgebaut werden kann, wird laut Florian Dirszus, stellvertretener Leiter des Schulverwaltungsamtes, aktuell in einer Einzelfallanalyse untersucht. Am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium sehe man etwa noch Möglichkeiten, am Gymnasium am Pooth in Gerresheim nicht mehr. Nach jetzigem Stand kann allerdings nur das erweiterte Max-Planck-Gymnasium einen zusätzlichen Jahrgang aufnehmen, ohne die Zügigkeit zu reduzieren. Das werden jedoch viele Schulen machen müssen. Sie könnten von Jahr zu Jahr im Wechsel mal einen Zug mehr, mal einen weniger aufnehmen, um die Räumlichkeiten möglichst effizient auszunutzen. „Zur Kompensation der reduzierten Klassen pro Jahrgang muss mindestens ein neues Gymnasium errichtet werden“, sagt Hintzsche.

Eine Milliarde Euro für die Schulen

Die wachsende Schülerzahl muss durch weitere Neubauten aufgefangen werden. Sind es jetzt 30 100 Schüler auf weiterführenden Schulen sollen es im Jahr 2023/24 rund 4050 mehr sein, von denen 3100 auf ein Gymnasium gehen werden. Hierfür ist der Bau von drei Gymnasien nötig. Pro Schulbau setzt Hintzsche etwa 50 Millionen Euro an. Auch für eine weitere Gesamtschule übrigens, die über die bereits im Norden der Stadt geplante hinaus kommen soll. Aktuell konnten nur 700 von 1000 angemeldeten Schülern an dieser Schulform aufgenommen werden.

Wer die Ausgaben für G9 und Schul-Neubauten wegen wachsender Schülerzahlen zu den 700 Millionen Euro hinzurechnet, die die Stadt bis ins Jahr 2022 in Schulbauprojekte investiert, landet bei rund einer Milliarde Euro. Das geht laut Hintzsche nur, da die Stadt mittlerweile jeden zweiten investierten Euro in die Bildung steckt. „Das gab es noch nie.“ Zudem habe der Verkauf des Kanalnetzes sowie der Abschluss städtebaulicher Großprojekte die finanziellen Möglichkeiten erhöht.