Das Krankenhaus ist tagsüber bei der Feuerwehr-Leitstelle von der Notfallversorgung abgemeldet worden. Abends soll sie wieder aufgenommen werden.

Düsseldorf. Für Samstag ist das St. Vinzenz-Krankenhaus bei der Leitstelle der Feuerwehr von der Notfallversorgung abgemeldet worden. Sie soll am Abend wieder aufgenommen werden, wie der VKKD (Verbund katholischer Kliniken) meldete. Die Ursachenforschung zum Fliegenbefall in zwei neuen OP-Sälen, die gesperrt wurden, wurde ausgeweitet. Dafür werden die Trockenbauwände, in deren Hohlräume Feuchtigkeit festgestellt wurde, geöffnet. Vorher seien umfangreiche Sicherungsarbeiten für den Betrieb der weiteren OP-Säle nötig; in der kommenden Woche würden zwei als Reserve gehaltene OP-Säle aktiviert. Ab Mitte der Woche verfüge das Vinzenz wohl wieder über die reguläre Kapazität von sechs OP-Sälen.