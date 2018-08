Der Düsseldorf Friendship Cup Junior Tennis startet.

Der Tennis-Bezirk Düsseldorf geht in die Vollen. Beim „Düsseldorf Friendship Cup Junior Tennis“ für die Altersklasse U 14 schicken die Bezirkstrainer zwischen dem 13. und 17. August mit das Beste auf die Plätze des TC Rot-Weiß, was der Tennis-Bezirk in dieser Altersklasse zu bieten hat. So stehen die amtierende U 14-Meisterin des Tennis Verbands Niederrhein (TVN), Victoria Vieten (TC Rheinstadion) und der amtierende Bezirksmeister Jan Gewaltig (Rochusclub) im ersten der beiden Düsseldorfer Vierer-Teams.

„Seit vielen Jahren ist es für Jugendliche aus dem Tennis-Bezirk ein sportliches Ziel, in die Bezirksauswahl für den Düsseldorf Friendship Cup berufen zu werden“, erläutert Bezirkstrainer Dirk Schaper. „Dadurch sind ihnen Erfahrungen gegen starke Spielerinnen und Spieler aus dem Ausland garantiert.“ Die internationalen Sportkontakte sollen freundschaftliche Beziehungen zwischen Gleichaltrigen stiften und das Verständnis und die Akzeptanz von kulturellen Unterschieden fördern.

Junge Sportler/innen aus Moskau und Chiba sind auch dabei

Nicht nur deshalb ist das Jugend-Freundschaftsturnier des Tennis-Bezirks Düsseldorf inzwischen zu einer festen, ja traditionellen Veranstaltung im Sportkalender geworden. In diesem Jahr haben die Tennis-Organisationen aus Moskau und Chiba die Einladung aus Düsseldorf angenommen. Alle Düsseldorfer Partnerstädte und die befreundeten Regionen waren vom Sportamt der Landeshauptstadt eingeladen worden. „Eigentlich wollten auch Reading und Chemnitz kommen. Aber auch in Sachsen und England sind Sommerferien und die Tennis-Organisationen aus Chemnitz und Reading hätten kein schlagkräftiges Team zusammen bekommen“, sagt Tennis-Bezirksvorstand Gerd Schidlewski. Er ist für die Organisation des Friendship Cups verantwortlich.

Gespielt wird im Round Robin-System, also jeder gegen jeden. Die Spieltage am 13., 15. und 17. August sind den Einzelpartien vorbehalten, am 14. August werden die Doppel gespielt, während am 16. August die Mixed ausgetragen werden. Spielbeginn bei TC Rot Weiß an der Lenaustraße 14 ist jeweils um 9 Uhr. Fürs Team Düsseldorf 1 spielen außerdem noch Julia Zimmer (TC Kaiserswerth), Christoph Gayk (TG Nord). Im Team Düsseldorf 2: spielen Mirja Hollenberg (Breitscheid), Lia Sophie Seele (Kaiserswerth), John Kirchhoff (DSD) Justus Petersilie (TC RW)