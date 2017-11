Mehrere Hundert Zuschauer fieberten am Samstag im Sportpark Niederheid mit 212 Sportlern aus 13 Bundesländern, die zu den Deutschen Mannschafts-Meisterschaften der Sportakrobatik nach Düsseldorf gekommen waren. In der Jugend- und Meisterklasse setzte sich das Team aus Sachsen (hier im Foto) durch, in der Nachwuchs-Klasse jubelten am Ende die Sportlerinnen und Sportler aus Hessen. Den Titel im WeNa-Pokal (einer Nachwuchsklasse unter Sonderregeln) sicherte sich Baden-Württemberg. Drei NRW-Teams, darunter zwei mit Düsseldorfer Beteiligung, belegten jeweils fünfte Plätze. „Von den Punktzahlen war das absolut in Ordnung“, sagte Tatjana Sültenfuß, Präsidentin des Sportakrobatikverbandes NRW und Vorsitzende im Turnverband NRW. „Es war aus sportlicher und organisatorischer Sicht eine erfolgreiche Veranstaltung. Trainer und Athleten waren zufrieden, wir als Ausrichter sind es ebenfalls.“ tke