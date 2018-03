Fortunas U 19 muss bei RWO richtig dagegenhalten.

Taskin Aksoy kommt ins Grübeln, wenn er an das heutige Spiel gegen Rot-Weiss Oberhausen denkt. Es ist nicht nur die Stärke des Gegners, die den Fußballlehrer in Diensten von Fortunas U 23 zum Nachdenken zwingt. Was den Trainer der „Zweiten“ auch beschäftigt, ist die angespannte Personalsituation vor der Partie in Oberhausen. Die Sperren der Jungprofis Taylan Duman (5. Gelbe) und Kianz Froese (Rote Karte) schmerzen sehr. Vor allem Froeses Platzverweis, den er sich in der Vorwoche gegen Aachen in der Nachspielzeit beim Stand von 0:3 aufgrund einer Tätlichkeit einhandelte, verursachte Kopfschütteln.

Damit fehlen heute gleich zwei Spieler, die aufgrund ihres Status innerhalb des Teams eigentlich vorangehen sollen. Typen, von denen man im jungen Kader ohnehin nur wenige hat. In beiden Partien ließ es die Aksoy-Elf an der nötigen Durchsetzungsfähigkeit in den Zweikämpfen vermissen. Eine Tugend, die gerade gegen die gestandenen „Herrenmannschaften“ unabdingbar ist. Zu diesen muss auch Rot-Weiss Oberhausen gezählt werden. Unter Mike Terranova haben sich die „Kleeblätter“ wieder in der Spitzengruppe etabliert. Der Tabellenvierte ist in diesem Jahr noch ungeschlagen und gilt als heimstark. Es wartet also eine knifflige Aufgabe auf den ältesten Nachwuchs der Fortuna. magi