Till Janssen und Richard Grooten stehen im Aufgebot für die World Games in Breslau.

Düsseldorf. Wie gut die Düsseldorf Panther in dieser Saison arbeiten, zeigt sich bisher nicht ausschließlich an den Ergebnissen. In der Tabelle der German Football League 2 liegt der Traditionsverein nach sechs Siegen und nur einer Niederlage hinter den Potsdam Royals auf dem zweiten Tabellenplatz und hat das Ziel des direkten Wiederaufstiegs im Blick. Vor dem Spiel gegen die Lübeck Cougars (Samstag, 17 Uhr, Stadion Benrath) aber dürfen sich zwei Akteure der Raubkatzen über eine besondere Nominierung freuen: Die beiden Verteidiger Richard Grooten und Till Janssen stehen im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die World Games, die in der zweiten Juli-Hälfte im polnischen Breslau stattfinden werden.

„Ich habe natürlich auf den Anruf gehofft und als er dann kam, war ich super happy“, sagt Janssen. „Ich war bereits 2013 in der Jugendnationalmannschaft, aber mit der A-Nationalmannschaft ist es natürlich noch mal eine andere Sache und dann auch noch zu den World Games. Das ist was Einzigartiges.“ Mehr als 30 Sportarten werden bei den World Games, die alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft des Internationalen Olympischen Komitees an wechselnden Orten stattfinden, ausgetragen.

Wenn die Teamkollegen bei den Panthern Mitte Juli in ihre kurze „Sommerpause“ gehen, werden Grooten und Janssen zum Trainingslager der Nationalmannschaft nach Dresden aufbrechen. Die Gegner in Breslau haben es allerdings auch in sich: Die USA gehen wieder einmal als turmhoher Favorit in die World Games, gegen Gastgeber Polen und Frankreich dürfen sich Grooten und Janssen aber auf Duelle auf Augenhöhe freuen. „Ich bin immer noch recht baff von der Nominierung, aber ich freue mich auf jeden Fall auch mit meinem Mannschaftskameraden Till, dort zu spielen“, sagt Grooten.

Bester Angriff trifft auf die schwächste Offensive

An diesem Wochenende wollen die beiden Nationalspieler wie die übrigen Panther aber erst einmal ihre beeindruckende Erfolgsserie in der Liga fortsetzen. Trainer Deejay Anderson erkannte beim jüngsten 49:21 gegen Bonn noch „einige Baustellen“ und möchte diese gegen das Schlusslicht abgestellt wissen. Das Duell Panther gegen Cougars ist der Vergleich der besten Offensive mit dem schwächsten Angriff der Nord-Staffel. Alles andere als der siebte Erfolg in Serie für die Düsseldorfer wäre am Samstag eine große Überraschung.