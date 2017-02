Detlev Irmler kann auf eine starke Mannschaft für die neue Spielzeit der Bundesliga hoffen.

Düsseldorf. Das ist wohl eine der bestmöglichen Nachrichten für den Düsseldorfer Tennis-Sport: Alexander und Mischa Zverev verstärken das Bundesliga-Team des Rochusclubs von Detlev Irmler zur Saison 2017. Die Verpflichtung unterstreicht damit einmal mehr die Ambitionen des Traditionsclubs, der wieder weiter oben (in der Tabelle) angreifen möchte.

„Wir sind sehr glücklich, dass uns die beiden Brüder zur kommenden Saison verstärken“, sagte Teamchef Detlev Irmler. „Wie sagt man so schön: Alte Liebe rostet nicht. Ich kenne die Familie Zverev schon sehr lange und bin stolz, dass wir zur kommenden Saison wieder beide jungen Männer begrüßen dürfen.“

Die Zverev Brüder sind deutsche Tennishoffnungen und Aushängeschilder für den Düsseldorfer Tennisclub. Der 19-jährige Alexander gewann jüngst sein zweites ATP Turnier in Montpellier. Er zählt derzeit zu den vielversprechendsten Talenten auf der ATP World Tour. Mischa Zverev, der zehn Jahre ältere Bruder von Alexander, erreichte beim diesjährigen Grand-Slam-Turnier in Australien das Viertelfinale. Er soll vor allem seine Erfahrung an die jüngeren Mannschaftsmitglieder weitergeben und das Team stärken.

Seit 1991 gehört der Rochusclub mit dem ehemaligen Davis-Cup-Teamchef Detlev Irmler ununterbrochen der Tennis-Bundesliga an. Nach dem das Team in der letzten Saison Vizemeister wurde, ist das Ziel für die kommende Saison festgelegt: Sie wollen den Meistertitel nach Düsseldorf holen.

Mit einem Heimspiel gegen Weinheim startet der Rochusclub

Mit diesem Angriff ist auch klar, dass die Nominierungsprobleme einer sehr großen Mannschaft offensichtlich Teamchef Irmler kein Kopfzerbrechen mehr bereiten und er nahezu jedes Bundesliga-Wochenende eine starke Mannschaft auf die Asche schicken kann. Auch finanziell ist anscheinend der Spielraum etwas größer geworden. Denn die Brüder Zverev kommen sicherlich nicht nur für den Spaß auf die Anlage an den Rolanderweg. Ein großes Ziel.

Der Spielplan für die Bundesliga ist inzwischen auch bereits bekannt. Das Team aus Grafenberg startet am Sonntag, 9. Juli, mit einem Heimspiel gegen den Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd, den TC Weinheim. Das sollte also damit gleich mit einer halbwegs machbaren Aufgabe beginnen. Auch am zweiten Spieltag, Freitag, 14. Juli, steht ein Heimspiel gegen Mannheim auf dem Programm. Erst zwei Tage später, am Sonntag, 16. Juli, tritt der TC Rochusclub erstmals auswärts an, beim Gladbacher HTC. Insgesamt stehen für das Irmler-Team in der neun Teams umfassenden Liga acht Spiele an. Der letzte Spieltag ist für Sonntag, 20. August, terminiert.