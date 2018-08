Zwei Mal Düsseldorf gegen Velbert, zwei Mal jubeln die anderen: West verliert 1:2, die TuRU gar 0:4.

Auch der SC West konnte den Erfolgslauf des SC Velbert in der Fußball-Oberliga nicht stoppen. Beim weiterhin verlustpunktfreien Aufsteiger kassierten die Oberkasseler eine knappe 1:2 (0:0)-Niederlage. „Das war unnötig. Ich denke, ein Unentschieden wäre heute das gerechte Resultat gewesen“, meinte Wests Trainer Julien Schneider nach der Partie.

Sein Team erwischte vor 200 Zuschauern einen guten Start, nutzte aber in den ersten 15 Minuten ebenso wenig die sich bietenden Chancen, wie im Anschluss die Hausherren, die mit zunehmender Dauer besser in die Begegnung fanden. In der zweiten Hälfte konnte sich keins der beiden Teams entscheidende Vorteile erarbeiten, so dass sich nicht nur Julien Schneider innerlich schon mit dem Gedanken an eine torlose Punkteteilung vertraut machte.

Dass es letztlich anders kam, lag vor allen an individuellen Fehlern. Den ersten begann Christoph Zilgens mit einem Foulspiel im eigenen Strafraum. „Die Situation war eigentlich schon bereinigt, daher war das unglücklich“, meinte Schneider. Doch der SCV konnte sich nur kurz über die Führung freuen. Denn nur wenige Sekunden später vertändelte Velbert Keeper Peter-Richard Garweg einen Rückpass, Andrej Hildenberg brauchte den Ball nur noch ins leere Tor schieben (72.).

Der glückliche Treffer versetzte West in Euphorie, die den Gästen aber zum Verhängnis werden sollte. Anstatt sich mit dem 1:1 zufrieden zu geben, wollte West mehr. Nach einer schönen Aktion von Sebastian Santana, die Dennis Ordelheide fast zur erneuten Führung veredelt hätte, lief die Schneider-Elf in einen Konter, den Velbert Torjäger Robin Hilger gekonnt abschloss.

SC West: Siebenbach - Stefanovski, Commodore, Cetin (81. Ribeiro), Zilgens, Ewertz, Gyasi, Stutz (60. Ordelheide), Zieba, Deuß, Hildenberg (75. Santana)

Tore: 1:0 (73.) Rex, 1:1 (73.) Hildenberg, 2:1 (78.) Hilger

TuRU verfällt wieder in die alten Muster

Deutlich fiel die erste Saisonniederlage für die TuRU aus. „Wir sind heute an einem brutal effektiven Gegner gescheitert“, meinte TuRUs Trainer Samir Sisic nach der 0:4 (0:2)-Niederlage bei der SSVG Velbert. Die wieder mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestarteten Platzherren erlaubten sich in der Defensive weniger Fehler und nutzten beinahe jede der herausgespielten Torchancen.

Auf der anderen Seite verpasste Jacub Przybylko nach schöner Einzelaktion den möglichen Ausgleich. Beim Stand von 0:2 parierte Velberts Keeper Philipp Sprenger einen Kopfball von Jacob Yusuf Ballah stark. Mit dem 0:3 war auch der letzte Widerstand der Oberbilker gebrochen. „Danach sind wir wieder in alte Muster verfallen“, klagte Sisic, der den Saisonstart mit sechs Punkten aus drei Spielen aber als gelungen bezeichnet.

TuRU: Nowicki - Matten, Hotic, Ozan, Rey Alonso, Funk (70. Krämer), Munoz-Bonilla (78. Sahin), Beric (70. Ayas), Galleski, Przybylko, Ballah

Tore: 1:0 (25.) Aydin, 2:0 (56.) Mickels, 3:0 (65.) Aydin, 4:0 (76.) Nnaji