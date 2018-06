Wolf : Nein, da habe ich eigentlich keinen Unterschied gespürt. Allerdings ist schon eine andere Kulisse im Stadion und es ist der ein oder andere Experte mehr am Spielfeldrand. Das merkt man schon. Der Fokus ist ein anderer, und das ist einem bewusst. Ich freue mich einfach auf das Spiel, wenn der Trainer mich aufstellt, egal in welcher Liga.

Wolf : Die Arbeit wird sich nicht so gravierend verändern. Nur, wir müssen einfach darauf vorbereitet sein, dass Fehler viel schneller bestraft werden. Wir werden intensiv arbeiten, das hat der Trainer ja schon angekündigt. Jeder muss den Anspruch an sich selber höher schrauben, um Fehler zu vermeiden. Wir sind ja alle ein Jahr älter und reifer geworden, das werden wir hinbekommen. Und es kommen ja auch noch Spieler dazu. Wir werden gut vorbereitet sein.

Raphael Wolf : Erstmal bin ich sehr froh, dass wir als Mannschaft den Sprung in die erste Liga geschafft haben. Es wird viel auf uns zukommen. Ich kann es mir ungefähr vorstellen, weil ich ja schon mal für Werder Bremen in der Bundesliga gespielt habe. Ich denke, dass sich trotz der höheren Ansprüche alle auf diese Zeit freuen können, auch wenn es anstrengend wird.

Fortunas Torhüter hat einen hohen Anspruch an sich und geht gut gelaunt in die Vorbereitung auf die Bundesliga-Spielzeit.

Ist die Vorfreude so groß?

Wolff: Wenn wir es so vereinbaren könnten, dass die harte Vorbereitung schon hinter uns liegen würde, wäre das für mich gar nicht so übel. Aber das Training und die Grundlagen sind wichtig. Schließlich will ich mich noch verbessern. Mein persönlicher Anspruch ist, noch einmal eine Schippe drauf zu legen. So nutze ich den Urlaub auch, um den Kopf frei zu bekommen.

Sie gehen mit einem gewissen Vorsprung in den Konkurrenzkampf mit Torwartkollege Michael Rensing, wie wird dieser ausgehen?

Wolf: Ich habe meine Leistung gebracht. Auch wenn ein, zwei Spiele dabei waren, mit denen ich nicht zufrieden war. Insgesamt hat das aber gepasst, und die intensiven Bemühungen des Vereins mich unbedingt zu halten, zeigen mir auch, dass man auf mich setzt.Ab nächster Woche werde ich dann versuchen, meinen Körper auf 100 Prozent zu bringen. Da weiß ich genau, wo ich hin will. Über alles andere mache ich mir noch keine Gedanken. Es soll so bleiben, dass ich Spaß auf dem Platz habe.

Was ist denn in der Bundesliga für die Fortuna möglich?

Wolf: Erst einmal haben wir ja reichlich Spieler, so dass wir damit bis zum Saisonende durchkommen werden. Nein, Spaß beiseite. Ich denke, wenn wir als Kollektiv so zusammenhalten werden, dann sind wir gut gerüstet. Und das Beispiel des SC Freiburg zeigt, dass wir das ähnlich oder sogar noch besser machen müssen. Wir haben eine gute Truppe mit charakterlich guten neuen Spielern. Und die bringen auch noch Qualität mit rein. Wenn wir alle an unser Limit gehen, selbstkritisch sind und an uns feilen, dann können wir die Klasse halten.

Hält dieses gute Teamgefühl auch dann, wenn es mehrere Misserfolge in Serie geben sollte?

Wolf: Das glaube ich ganz sicher, weil wir den Fall ja auch in abgelaufenen Spielzeit hatten, dass uns eine Negativserie nicht umgeworfen hat. Wir haben trotzdem Ruhe bewahrt, und das hat sich am Ende auch ausgezahlt. Natürlich dürfen wir nicht so viele Fehler machen. Das Wichtigste ist aber, dass wir keine Angst haben und mit viel Freude an diese große Aufgabe herangehen. Dann wird man sehen, was dabei herumkommt. Ich denke, niemand wird uns den Kopf abreißen, wenn wir mal ein Spiel verlieren, aber alles gegeben haben.