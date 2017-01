Stockheim-Geschäftsführer Özgür Günes im Interview mit der WZ.

Düsseldorf. Als Partner und Gastgeber der Abschlussveranstaltung von „Top in Düsseldorf“ gehört Stockheim bereits im dritten Jahr zum WZ & PSD Bank Voting dazu. Nach dem Ende der Auflage 2016/17 sprach die WZ mit Stockheim-Geschäftsführer Özgür Günes.

Herr Günes, wie fällt als Partner von Top in Düsseldorf Ihr Fazit aus?

Özgür Günes: In erster Linie sind wir stolz, dass wir seit dem ersten Tag dabei sind. Die Vereine leisten in allen Bereichen einen enorm wichtigen Beitrag. Das gilt für die Ehrenamtlichen aber auch für die Hauptamtlichen in den Vereinen. „Top in Düsseldorf“ bietet den Vereinen eine Plattform.

Und wie sieht das Fazit als Gastgeber der Abschlussveranstaltung aus?

Günes: Wir hatten volles Haus, das freut uns natürlich immer. Wir richten solche Veranstaltungen bedarfsgerecht aus. Auf das Thema Sportveranstaltungen, unter dem „Top in Düsseldorf“ läuft, wollen wir unseren Fokus künftig noch einmal besonders legen. Die Abschlussveranstaltung am Dienstag bot in jedem Fall eine würdige Atmosphäre.

Was sagen Sie zur Resonanz und Beteiligung der Sportvereine?

Günes: Die ist fantastisch. Das belegen beispielsweise die Klickzahlen auf der Homepage. Schließlich ist es eine lokale Story – und läuft nicht landesweit im TV. Die Resonanz beweist, wie wichtig das Voting ist und dass die Vereine sehr aktiv dabei waren und sind.

Wie kann und wird Stockheim den Breiten- und Profisport in Düsseldorf auch in Zukunft begleiten?

Günes: Wir wollen auch in Zukunft im Vereinssport jedem eine Heimat bieten oder bei entsprechenden Gelegenheiten Gastgeber sein. In diesem Jahr sind wir zum Beispiel auch bei der Tischtennis-WM in Düsseldorf als Caterer dabei. Insgesamt wollen wir das Angebot unsererseits ausbauen und sind für jedes Gespräch offen. Unser Engagement bei „Top in Düsseldorf“ ist ein Symbol dafür. tke