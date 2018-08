Der heutige Supercup im Dome hat es in sich: Weil die Rhein-Neckar-Löwen den Meistertitel kurz vor Saisonende verspielten, brennen sie gegen Flensburg auf Revanche.

Bevor am morgigen Donnerstag das 53. Spieljahr in der Handball-Bundesliga beginnt, gibt es heute ab 19.30 Uhr im Rather Dome in Düsseldorf beim Duell um den Supercup die offizielle Saison-Eröffnung. Seit 1994 misst sich der Meister mit dem Pokalsieger. Ein Treffen, das die Spitzenstellung Schleswig-Holsteins auf der „Platte“ untermauert. In 22 der 23 Austragungen hieß immer mindestens ein Teilnehmer THW Kiel oder SG Flensburg-Handewitt.

In diesem Jahr ist es mal wieder Flensburg, Gegner sind die Rhein-Neckar-Löwen – und für beide ist der Austragungsort neu. Nach vier Jahren in Stuttgart findet die Begegnung erstmals in Düsseldorf statt. „Wir hatten die Ambition, den Ort zu wechseln. In Stuttgart gibt es einen Bundesligisten, für uns ergibt eine Stadt ohne Erstligist aber mehr Sinn“, sagt Uwe Schwenker, der Präsident der Handball-Bundesliga.

Schwenker hat mit der Stadt Düsseldorf einen Vertrag bis einschließlich 2020 unterzeichnet und betrachtet dies als Projekt zur weiteren Popularitätssteigerung der Sportart: „In Köln findet im Januar 2019 ja ein Teil der Weltmeisterschaft statt. Und das Eröffnungsspiel der gerade an uns vergebenen Europameisterschaft 2024 soll im Düsseldorfer Fußball-Stadion stattfinden“, erklärt der 59-Jährige. Noch ist das Zukunftsmusik – heute wollen sich die SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar-Löwen zunächst einmal den ersten Titel der neuen Saison sichern.

Löwen sind Favorit, weil sich der Meister im Umbruch befindet

Besonders der Pokalsieger aus Mannheim ist hoch motiviert, die 50 Zentimeter hohe und 3,1 Kilogramm schwere Trophäe in die Höhe zu recken. Schließlich sah es in der vergangenen Spielzeit lange Zeit so aus, als würde die Meisterschale zum dritten Mal in Folge in die Quadratestadt wandern. Dann aber leistete sich das Team von Trainer Nikolaj Jacobsen eine Serie von 1:5 Punkten. Flensburg nutzte die Gunst und zog noch vorbei.

„Wir kommen mit sehr viel Wut im Bauch nach Düsseldorf“, sagt deswegen Andy Schmid, der schweizerische Rückraum-Regisseur der Löwen. Tatsächlich stehen die Chancen gut, den Supercup zum dritten Mal in Folge zu gewinnen. Im für diesen Wettbewerb ersten Duell mit dem Rivalen von der dänischen Grenze sind die Gelb-Blauen heute Abend Favorit.

Schließlich muss Flensburgs Trainer Maik Machulla einen großen Aderlass verkraften. Insgesamt sechs Spieler - darunter Leistungsträger wie Torwart-Ikone Mattias Andersson, der französische Weltmeister Kentin Mahé sowie der dänische Europameister Thomas Mogensen – haben den Klub verlassen. Weltmeister Holger Glandorf ahnt, dass der Umbruch Zeit benötigt: „Wir haben auch gute Spieler geholt. Die Automatismen aber müssen sich erst finden.“

Gut möglich also, dass in einem Jahr in Düsseldorf ein anderer Verein aus dem hohen Norden zu sehen sein wird. Nach einer Durststrecke von drei Jahren will der ehemalige Serienmeister THW Kiel in dieser Saison seinen dann 21. Meistertitel feiern. Auch die „Zebras“ mussten einen Umbruch bewältigen – zudem verlor der isländische Trainer-Haudegen Alfred Gislason Stars an die zahlungskräftigere Konkurrenz in Frankreich, Spanien, Ungarn und Polen. Und so ist der Rekord-Supercupgewinner (neun Titel) heute nur Zuschauer.