Sascha Walbröhl erklärt, wie es der Unterrather U 17 gelungen ist, die Klasse in der B-Junioren-Bundesliga zu halten.

Man kann gar nicht hoch genug bewerten, was die U 17-Fußballer der SG Unterrath in dieser Saison geschafft haben. Der Klassenerhalt in der B-Junioren-Bundesliga ist ein herausragender Erfolg für einen kleinen Stadtteilverein unter all den Proficlubs. Wir sprachen mit Trainer Sascha Walbröhl über die Saison und die Zukunft.

Herr Walbröhl, wie muss man den Klassenerhalt in der U 17-Bundesliga mit der SGU sportlich einordnen?

Sascha Walbröhl: Was die Mannschaft in dieser Saison erreicht hat, ist sensationell. Man muss sich doch nur einmal anschauen, in welcher Klasse unsere erste Mannschaft spielt. Wir waren die einzige B-Jugend eines Bezirksligisten. Wir haben Vereine wie Alemannia Aachen und Viktoria Köln hinter uns gelassen. Die haben doch auch ganz andere Möglichkeiten. Dass Borussia Dortmund am Ende Meister wird, war keine große Überraschung. Dass wir aber die Liga halten, war eine umso größere Leistung.

Wie schwer war es, sich im Konzert der Großen zu behaupten?

Walbröhl: Wir waren von Anfang an der krasse Außenseiter und wurden von allen als Absteiger Nummer eins gehandelt. Selbst im eigenen Verein wurden wir belächelt. Meine Jungs haben sicherlich auch mal Lehrgeld gezahlt. Aber die Mannschaft ist auch nach Rückschlägen immer wieder aufgestanden. Wir haben in dieser Saison gegen Dortmund, Leverkusen, Schalke und Köln, also gegen vier der Top-Fünf-Vereine gepunktet. Das alleine zeigt doch, dass wir kein Fallobst sind und völlig verdient die Klasse gehalten haben.

Was war das Erfolgsgeheimnis in dieser Saison?

Walbröhl: Dass wir nicht die besten Einzelspieler in dieser Liga hatten, brauche ich wohl niemandem zu erklären. Für uns ging es nur über die mannschaftliche Geschlossenheit, und die war phänomenal. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die Mannschaft und den Trainerstab. Auch aus dem Kreis der Eltern haben wir tolle Unterstützung erfahren. Nur so konnten wir die Herausforderung Junioren-Bundesliga bewältigen. Und wie stark der Zusammenhalt unter den Spielern war, wurde rund um den letzten Spieltag noch einmal ganz deutlich.

Was genau meinen Sie?