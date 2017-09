Fortunas Damen treffen auf Treudeutsch Lank.

Vor dem zweiten Heimauftritt kämpfen die erste und zweite Frauen-Mannschaft von Fortuna Düsseldorf mit personellen Problemen. Allen voran ist der langfristige Ausfall von Sophie Huckemann für das Oberliga-Team äußerst bitter.

In der Nordrheinliga trifft Fortuna Düsseldorf nach dem klaren 43:31-Erfolg über den SV Straelen auf Treudeutsch Lank. In der vergangenen Saison gehörte diese Partie zu den Spitzenspielen und so erwartet Co-Trainer Klaus Allnoch, der am Sonntagmittag (13 Uhr, Sporthalle an der Graf-Recke-Halle) ohne die im Urlaub befindliche Cheftrainerin Ina Mollidor auf der Bank sitzen wird, erneut eine enge Begegnung. Noch immer müssen Jennifer Verhoeven und Annika Thanscheidt pausieren. Bei Rechtsaußen Verhoeven geht Allnoch inzwischen davon aus, dass sie in diesem Jahr nicht mehr auflaufen kann, bei Thanscheidt sollen weitere Untersuchungen Klarheit über die Verletzungen bringen. Linkshänderin Janna Münst wird gegen Lank ebenso fehlen, hinter den Einsätzen von Milena Mattyssek und Laura Eßer stehen aktuell Fragezeichen.

Am Sonntag empfängt Fortunas Zweite die DJK Adler Königshof. Bereits um 11.15 Uhr tritt die weibliche B-Jugend in der Nordrheinliga gegen den VfL Gummersbach an. Das Team von Marc Albrecht will gegen die Oberbergischen bereits den zweiten Saisonsieg einfahren. MaHa