DSC verliert bei Mitaufsteiger mit 1:3.

Einem gemütlichen Sonntagspaziergang ähnelte der 3:0 (0:0)-Heimsieg des Fußball-Oberligisten SC West über den Cronenberger SC. „Der Gegner hat heute wirklich keinen guten Tag erwischt. Das muss man auch berücksichtigen“, sagte Wests Trainer Marcus John in der Analyse. Dass die Gäste zur Pause überhaupt noch an einen Punktgewinn glauben dürfen, war der Nachlässigkeit der Oberkasseler geschuldet, die mehrere gute Chancen liegen ließen. Dennis Ordelheide erlöste schließlich die Heimelf mit dem überfälligen 1:0 (50.). Nach einem Freistoß von Christoph Zilgens köpfte Simon Deuß das 2:0 (65.). Die Partie glich zwischenzeitlich eher einem Freundschaftsspiel, auch weil Cronenberg eher wie eine Hobbymannschaft agierte. Dazu passte auch die naive Abseitsfalle der Gäste, die selten anschlug. So kam auch Murat Yildiz noch zu seinem ersten Saisontor (71.)

SC West: Siebenbach - Cetin (68. Yildiz), Nakamura, Weiler, Kasela Mbona - Ewertz, Hobson-McVeigh, Zilgens, Stutz, Ordelheide (78. Dogan) - Deuß (81. Santana); Tore: 1:0 (50.) Ordelheide, 2:0 (65.) Deuß, 3:0 (71.) Yildiz

In dieser Verfassung wird es für den DSC schwer im Abstiegskampf

Wenn man selbst gegen die direkten Konkurrenzen nicht gewinnt, wird es schwer mit dem Klassenerhalt. Das dürfte auch den Kickern des DSC 99 längst bewusst sein. Beim Mitaufsteiger VfB Speldorf setzte es eine überflüssige 1:3 (1:0)-Niederlage für das Tabellenschlusslicht. Sorgen dürfte Trainer Jörg Vollack vor allem die Abwehr machen, die im zweiten Abschnitt selten im Bilde war. Schon weite Abschläge von Speldorfs Keeper Kai Gröger, der im ersten Abschnitt einen Schuss von Lukas Rath glänzend entschärfte, stürzten die „Club“-Abwehr in Nöte. So machte der VfB aus einem 0:1 (Toni Matic traf nach Ecke von Fabian Gombarek per Kopf 41.) ein 3:1. „In dieser Verfassung holen wir natürlich nicht die nötigen Punkte“, stellte Jörg Vollack klar.

DSC 99: Savonis - Stefanovski, Matic, Al-Bazaz, M.Ryboth, Tahira, P.Ryboth (69. Becker), Paul (64. Younes), Flott, Rath (79. Oliveira), Gombarek; Tore: 0:1 (41.) Matic, 1:1 (54.) Timm, 2:1 (58.) Fritzsche, 3:1 (65.) Timm