Dreijährige Stute gewinnt das Hauptrennen beim BMW-Renntag am Grafenberg.

Die dreijährige Stute Well Timed hat sich am Pfingstsamstag mit ihrem Sieg im „Preis der BMW Niederlassungen NRW“ (25 000 Euro Preisgeld) für den am 5. August stattfindenden Henkel-Preis der Diana, Deutsches Stutenderby, ins Gespräch gebracht. Mit ihrem Jockey Filip Minarik schaffte die im Besitz des Stalles Ullmann (Bergheim) stehende Hoffnungsträgerin einen Erfolg mit einem Kopf-Vorteil in diesem Listenrennen über 2100 Meter. Es war ihr zweiter Sieg beim dritten Start. Sword Peinture (Jozef Bojko) belegte Rang zwei vor der Außenseiterin Attention Run (Stephen Hellyn). Die genannten Pferde haben alle eine Nennung für den Düsseldorfer Saisonhöhepunkt am ersten Augustsonntag auf dem Grafenberg.

Grafenberg-Trainerin Anja Kleffmann trainiert seit eineinhalb Jahren die fünfjährige Stute Amazing Moon, ihre einzige Galopperin auf der Düsseldorfer Parkbahn. Und diese hatte nach 1:32,95 Minuten einen sehenswerten Sieg, den ersten für Pferd und Trainerin, in einem Amateurrennen über 1500 Meter geschafft. Lena Matthes (Troisdorf) saß im Sattel.

Albrecht Woeste darf sich über den Sieg eines seiner Pferde freuen

In der finalen Tagesprüfung über 2200 Meter durften sich auch der Vize-Präsident des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins, Albrecht Woeste, und sein Stall Grafenberg über einen ungefährdeten Erfolg ihres vierjährigen Hengstes Parlan freuen. Unter dem Franzosen Marc Lerner war der vom Kölner Trainer Waldemar Hickst vorbereitete Vierjährige als 16:10 Favorit zur Stelle und verwies Angel Music (Adrie de Vries) und Nordtänzer leicht auf die Plätze. Knapp drei Längen betrug der Vorteil des eindrucksvollen Siegers.

6000 Besucher erlebten beim traditionellen BMW-Renntag auf dem Grafenberg eine ereignisreiche Veranstaltung mit zahlreichen Überraschungssiegen. Bei guten äußeren Bedingungen genossen viele Zuschauer die Frühlingstemperaturen, ob am Führring, auf den Tribünen oder im gut besuchten Biergarten. Und besonders die neuesten Automobile der bayerischen Autoschmiede fanden beim Publikum großes Interesse. Der Umsatz betrug mehr als 130 000 Euro. Die nächste Galopprennveranstaltung findet am Sonntag, den 27. Mai statt. Im Mittelpunkt steht dann der Königsallee-Renntag mit den „98. German 1000 Guineas“.