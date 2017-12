Das Jahr 2017 geht morgen zu Ende. Die WZ wirft zum Jahreswechsel einen Blick auf das Sportjahr 2018 – der natürlich mit dem einen oder anderen Augenzwinkern zu verstehen ist.

Januar

Weil die Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga weiterhin mit mangelnder Konstanz besticht, hospitiert Cheftrainer Mike Pellegrims nach der 0:5-Heimniederlage gegen den ERC Ingolstadt für drei Tage bei der Fortuna und Friedhelm Funkel. Die Maßnahme fruchtet. Die DEG gewinnt anschließend mit 6:1 in München und 6:0 bei den Mannheimer Adlern. Doch irgendwas scheint bei der Fortuna nicht mehr zu stimmen. Gegen Aue und in Kaiserslautern holt der Tabellenführer nur einen Punkt – und das, obwohl die Fortuna zwei Mal für 30 Minuten in Überzahl agiert. Doch anstatt aufs Tor zu schießen, schieben sich die Spieler den Ball nur planlos hin und her.

Februar

Beim international top-besetzten Indoor-Meeting der Leichtathleten in der Halle am Arena-Sportpark setzt sich Hürdenläuferin Djamila Böhm über die 400-Meter-Distanz gegen die komplette Weltelite durch und gewinnt. Auch beim Judo Grand Slam im Rather Dome überzeugen die Düsseldorfer Athleten mit drei Podestplätzen. Peter Kluth ist von den Leistungen bei beiden Events im Februar so begeistert, dass er eine Bewerbung Düsseldorfs für die Olympischen Sommerspiele 2032 anstößt.

März

Mit Siegen gegen die Eisbären Berlin und bei den Krefeld Pinguinen qualifiziert sich die DEG auf den letzten Drücker als Tabellenzehnter für die Pre-Play-offs. Geschäftsführer Stefan Adam und Gesellschafter Stefan Hoberg verlängern daraufhin den Vertrag von Trainer Pellegrims vorzeitig bis 2021. In der „Best-of-three“-Serie zu Play-off-Beginn verlieren die Rot-Gelben jedoch in zwei Spielen (1:2 nach Verlängerung und 0:6) gegen die Kölner Haie. „Dieser Erfolg fühlt sich einfach nur gut an“, sagt der neue Haie-Co-Trainer Christof Kreutzer anschließend.

April

Borussia Düsseldorf gewinnt nach dem 3:0 im Hinspiel auch das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen den 1. FC Saarbrücken. Die Saarländer revanchieren sich rund zwei Wochen später und gewinnen das Play-off-Halbfinale in der Bundesliga. Während am Staufenplatz Ernüchterung herrscht, bejubeln die Zweitliga-Handballer der Rhein Vikings nach Siegen über Aue und in Saarlouis den vorzeitigen Klassenerhalt. Trainer Ceven Klatt wird mit dem kriselnden THW Kiel in Verbindung gebracht, lehnt einen Abgang aus Düsseldorf aber kategorisch ab.

Mai

Die letzten drei Trainingseinheiten der Fortuna vor dem vorentscheidenden Heimspiel gegen Holstein Kiel finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Sowohl Trainer Funkel als auch die Medienabteilung verweigern jedwede Begründung. Auch die Bild-Zeitung ist ratlos. Nach dem 5:1, der die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga am 33. Spieltag perfekt macht, wird Peter Hermann in den Katakomben der Arena gesichtet. Großer Jubel herrscht auch bei der Borussia, die im Champions-League-Finale den Favoriten aus Orenburg (Russland) bezwingt.