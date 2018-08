Beim 22:33 in Melsungen hält der Zweitligist lange Zeit mit.

45 Minuten lang bot der Zweitligist Rhein Vikings im ersten Pflichtspiel der Handball-Saison 2018/19 dem Bundesligisten MT Melsungen Paroli. Am Ende verabschiedete sich das Team von Ceven Klatt aber mit einer 22:33 (14:14)-Niederlage in der 1. Runde des DHB-Pokals. Am Samstag geht es für die „Wikinger“ dann um die ersten Zähler in der 2. Liga, dann gastiert der Neuss-Düsseldorfer Kooperationsverein um 19.30 Uhr in Wilhelmshaven.

Dort dürfte es deutlich stimmungsvoller zugehen als am vergangenen Samstag im Pokal. Die rund 1000 Zuschauer fassende Stadtsporthalle in Melsungen war nur mit 370 Zuschauern gefüllt – was die Ablehnung der 16 Erstrundenturniere durch die Zuschauer einmal mehr deutlich zeigte. Während das Auftaktwochenende des DFB-Pokals im Fußball von Überraschungen lebt und die Stadien voll sind, haben die Verantwortlichen die erste Runde des Handball-Pokalwettbewerb durch die vor drei Jahren durchgeführte Reform in die falsche Richtung geführt. Auch an anderen Standorten kamen am Wochenende kaum Zuschauer in die Hallen.

Die Fans, die nach Melsungen gekommen waren, rieben sich allerdings verwundert die Augen. Denn die Vikings zeigten eine starke Leistung im ersten Durchgang und führten kurz vor der Pause 14:13, ehe Finn Lemke sechs Sekunden vor dem Pausensirene doch noch ausglich.

Trainer Ceven Klatt ist trotz der Niederlage „sehr zufrieden“

Erst ein 5:1-Lauf zu Beginn des zweiten Durchganges brachte den haushohen Favoriten auf die Siegerstraße. Bis zur 45. Minute blieb der Zweitligist aber dran und lag bei den Nordhessen nur mit 18:23 zurück. Ganz zur Freude von Ceven Klatt: „Ich bin wirklich sehr zufrieden mit meinen Jungs“, sagte der Vikings-Trainer hinterher. Zumal er „einige Spieler, wie angekündigt, nur dosiert einsetzen konnte. Zudem verletzte sich Bennet Johnen im ersten Durchgang noch, so dass er mir in der zweiten Halbzeit ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Am Ende fehlten uns einfach die Alternativen.“

Ab jetzt gilt die volle Konzentration der 2. Liga. Nur am Mittwoch machen die Vikings noch mal eine Ausnahme: Da absolvieren sie ihre Trainingseinheit früher, um am Abend beim Super Cup zwischen Meister Flensburg und Pokalsieger Rhein-Neckar Löwen im Dome dabei zu sein. Bereits am Freitag machen sich die Wikinger dann gen Norden auf, schließlich wollen sie mit den ersten Zählern nach Neuss und Düsseldorf zurückkehren.

HC Rhein Vikings: Moldrup, Bozic – Hosse (3/2), Artmann (1), Pöter (3), Kozlina, Weis (2), Johnen (1), Coric (2), Milas (6/1), Bahn (1), Predragovic, Oelze, Görgen, Middell (1)