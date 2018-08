Die Rhein Vikings nehmen an diesem Wochenende am Select Cup 2018 in der Sporthalle des Konrad-Adenauer-Gymnasiums in Langenfeld teil. Die Mannschaft von trainer Ceven Klatt trifft bereits heute Abend um 18 Uhr auf den niederländischen Klub Limburg Lions. Das zweite Gruppenspiel findet am Samstagabend um 20 Uhr gegen Drittliga-Aufsteiger und Gastgeber SG Langenfeld statt.

In der Gruppe B treffen die beiden Zweitligisten TSV Bayer Dormagen und der TV Emsdetten auf den vom Ex-Düsseldorfer Ronny Rogawska trainierten Drittligisten HSG Krefeld. Die Platzierungsspiele finden am Sonntag ab 11 Uhr statt. Das erste Pflichtspiel der Vikings steht in zwei Wochen im Rahmen der 1. Runde um den DHB-Pokal gegen Melsungen auf dem Programm. MaHa