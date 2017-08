Donnerstag ist ein wichtiger Tag für den neuen Zweitligisten. Zur Saisoneröffnung empfängt er Kiel und will so in Düsseldorf für sich werben.

Düsseldorf. Das Ergebnis sei nicht so wichtig, ist dieser Tage wieder auffallend häufig zu hören. Jetzt, da so gut wie alle Mannschaftsportler in der Vorbereitung auf die neue Saison stecken. Da geht es um etwas anderes: Die Neuen integrieren, fit werden, Automatismen entwickeln.

Beim Handballclub Rhein Vikings sehen sie das grundsätzlich ähnlich. Erst recht als Aufsteiger in die 2. Bundesliga. Auch bei der heutigen Saisoneröffnung müssen sie nicht gewinnen, doch der Abend dürfte wichtiger sein als manches Punktspiel der nächsten Monate. Ist er doch der erste in Düsseldorf für den Fusionsclub aus ART und Neusser HV.

Damit der Auftakt in der neuen Heimat gelingt, haben sie sich bei den Rhein Vikings mächtig ins Zeug gelegt und den Rekordmeister THW Kiel für 20 Uhr eingeladen. Dazu gibt es allerlei Programm, Information und Show. Das kommt an: Das Castello in Reisholz ist mit mehr als 3000 Fans ausverkauft. Und vielleicht noch wichtiger: Auch die VIP-Logen sind voll – mit Politikern und potenziellen Sponsoren. Jetzt gehe es darum, „den Zuschauern ein tolles Handballfest zu bieten“, sagt Geschäftsführer Thomas Koblenzer laut einer Mitteilung.

Dass das urdeutsche Spiel Handball die Massen begeistern kann, steht ja außer Frage. Wenn die Nationalmannschaft um Titel und Medaillen spielt, schalten gern mal zwölf Millionen ein. Als Anfang des Jahres die WM nicht live im Free-TV zu sehen war, löste das gar eine Debatte aus – in welcher anderen Sportart außer Fußball ist das vorstellbar?

Sobald die Stars aus aller Welt ihr Nationalmannschaftstrikot aber wieder gegen das eines Bundesliga-Vereins tauschen, interessiert das nur noch Hardcore-Fans. Und die sind meist in kleineren Städten zu finden. Dort, wo auch Sponsorengelder und Hallen kleiner ausfallen. „Landball“ lästerte das Magazin „No Sports“ zuletzt nicht ganz zu Unrecht.

Internet-TV Wer kein Ticket mehr für das Spiel des HC Rhein Vikings gegen den THW Kiel bekommen hat, kann es live im Internet sehen: Sportstadt.TV, das Bewegtbildangebot der städtischen Sport-Agentur, überträgt ab 19.50 Uhr auf der Internetseite: sportstadt.tv

Folglich lockt der Sport, bei dem Millionen vor dem Fernseher mitfiebern, nur 4884 Zuschauer im Schnitt in eine Bundesliga-Halle. Selbst die Deutsche Eishockey Liga mit ihrer elendlangen Hauptrunde begrüßt etwa 2000 Fans mehr.

Wie viele es bei den Vikings sein werden, kann niemand mit Gewissheit vorhersagen, ein Blick in die Vergangenheit lässt aber nichts Gutes erahnen. Die HSG, der bislang letzte Düsseldorfer Club, der sich am Profihandball versuchte, lockte selbst in die erste Liga nicht mehr als 1500 Fans im Schnitt. Obwohl die Stadt seit Anfang der 80er Jahre durchgängig Erst- oder Zweitliga-Handball geboten bekommt. Als 2011 das Geld ausging, war der Verein Geschichte. Selbst die Fusion mit Dormagen scheiterte.