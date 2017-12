Das Gerede von der Sieglos-Serie ist beendet. Fortuna beschenkt sich zum Weihnachtsfest mit drei Punkten in Braunschweig und feiert nach enttäuschenden Ergebnissen der Vorwochen einen versöhnlichen Jahresabschluss. Wenn sich die Mannschaft auf ihre Stärken konzentriert und versucht, das Spiel zu dominieren, dann hat es jeder Gegner in der Liga schwer, dem zu begegnen. Zudem gelang es diesmal, über die gesamten 90 Minuten die Leistung auf einem hohen Niveau zu halten. Dieser Erfolg gibt Selbstvertrauen und letztlich auch im Umfeld den Glauben zurück, dass es doch etwas werden kann mit einem Aufstiegs- oder Relegationsplatz. Trotz der Zielplanung mit Platz sechs oder besser sind die Ansprüche und Begehrlichkeiten in Düsseldorf gewachsen – teilweise auch ins Unrealistische. Jetzt wird der Trainer weiterhin viel damit zu tun haben, die Erwartungen rund um die Fortuna zu dämpfen. Aber das gelang ihm in der Hinrunde ja auch schon gut.