Er war der letzte Spieler, der beim Fanfest am Samstag die Bühne betrat und „überraschend“ vorgestellt wurde. Takashi Usami ist wieder da. Fortuna Düsseldorf hat den japanischen Nationalspieler erneut vom FC Augsburg ausgeliehen. Es gab weder die Möglichkeit Usami fest zu verpflichten, noch eine Kaufoption in den Leihvertrag einzubauen.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder zu meinem Verein und in meine Stadt zurückkehre. Die nächste Saison in der Bundesliga wird für die Fortuna und für mich eine große Herausforderung“, sagte Takashi Usami. Er würde sich freuen, wenn er und seine Mannschaft von den Fans die gleiche „großartige Unterstützung“ wie in der letzten Spielzeit erhalten würde. Friedhelm Funkel ist sehr erfreut, dass Takashi Usami wieder für die Fortuna spielt. „Er hat vor allem in der Rückrunde der vergangenen Saison fantastische Leistungen gezeigt und war ein wichtiger Bestandteil unserer Aufstiegsmannschaft“, sagte Fortunas Cheftrainer. kri