Auch Marcel Sobottka zeigt eine tolle Leistung.

Raphael Wolf war in der ersten Hälfte zweimal genau richtig zur Stelle, als es brenzlig wurde. Er behielt immer die Ruhe und spielte souverän. An den Gegentoren war er jedoch machtlos. Note: 2

Jean Zimmer brauchte ein wenig, um sich mit Raman vor ihm abzustimmen. Dann aber war er gewohnt bissig im Zweikampf. Er hielt sich insgesamt und bewusst in der Offensive zurück. Note: 3

Kaan Ayhan spielte sehr konzentriert, organisierte gut und versuchte, jegliches Risiko zu vermeiden. Stark im Zweikampf, nicht immer erfolgreich mit seinen langen Bällen nach vorne. Note: 2-

Rene Hoffmann ging aggressiv und robust zu Werke. Er schaltete sich immer wieder nach vorne ein. So stellt man sich die Leistung eines guten Innenverteidigers vor. Note: 3

Niko Gießelmann schirmte (diesmal) als Außenverteidiger auch Davor Lovren ab. Ihm gelang es oft, das Spiel schnell zu machen. Nicht fehlerfrei, aber kämpferisch stark, und er bereitete das 3:2 vor. Note: 3

Marcel Sobottka war mal wieder im richtigen Augenblick zur Stelle und bewies seine Handlungs-Schnelligkeit. Er ging unheimlich weite Wege und leistete sowohl offensiv als defensiv gute Arbeit. Note: 3 Adam Bodzek war als Zweikämpfer und Anspielstation gefragt. Er lief viel Lücken zu und überzeugte wie immer im Zweikampf. Note: 3

Florian Neuhaus machte viele Fans einfach nur sprachlos. Er lieferte eine so gute Leistung ab, dass sich Gladbach nur in den Hintern. beißen kann, ihn an Fortuna verliehen zu haben. Bester Spieler in einem überzeugenden Team. Note: 1

Davor Lovren stand überraschend in der Anfangsformation und machte seine Sache sehr gut, weil er unbekümmert agierte und trotzdem nach hinten sehr diszipliniert arbeitete. Note: 3+

Benito Raman hatte sofort Bindung zu seinem neuen Team und war ähnlich wie früher Bebou ein Unruheherd, der mit überraschenden Ideen für Gefahr sorgte. Note: 2-

Rouwen Hennings zeigte sich wie immer fleißig und unglaublich engagiert. Ihm gelang es, durch seine enormen Laufwege Räume für die Mitspieler zu öffnen. Note: 3+

Oliver Fink musste sich erst orientieren, fiel aber dann gegenüber seinen Mannschaftskameraden nicht ab. Note: 3+

Takashi Usami benötige überhaupt keine Anlaufzeit und traf zum 2:2. Note 2-

Schiedsrichter Aarnink führte das Spiel fast zu lange an der langen Leine, bevor er konsequenter zur Gelben Karte griff. Ansonsten eine gute Leistung, was man von einem seiner Linienrichter nicht behaupten konnte. Note: 3+