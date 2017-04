Die japanische Hochschul-Auswahl. Hier bei einem Termin am Donnerstag in Willich.

FC Nordsjaelland und Liverpool komplettieren das Halbfinale. Japanische Hochschulauswahl scheitert mit nur einem Gegentreffer.

Düsseldorf. Titelverteidiger RB Salzburg und Borussia Mönchengladbach sind bei der 55. Auflage der U19 Champions Trophy als Gruppensieger ins Halbfinale eingezogen. Die Österreicher treffen am Ostermontag in der Vorschlussrunde auf den FC Liverpool. Die "Fohlen" treten am Finaltag im Paul-Janes-Stadion am Flinger Broich gegen den FC Nordsjaelland aus Dänemark an.

Der Turnierneuling aus Skandinavien blieb bei seinen beiden Gruppenspielen am Sonntag ohne Gegentor. Nach einem 0:0 gegen Salzburg landete der FCN mit dem 1:0 über die Japanische Hochschulauswahl den entscheidenden Erfolg. Die Asiaten hingegen scheiden in Gruppe 1 mit nur einem Gegentreffer aus, weil sie bei Punktgleichheit und selber Tordifferenz gegenüber den Dänen einen erzielten Treffer weniger auf dem Konto haben. Salzburg, in diesem Jahr mit vielen B-Junioren angetreten, strahlte bislang bei weitem nicht die Dominanz der vergangenen Jahre aus, scheint aber wieder nur schwer zu bezwingen zu sein.

In Gruppe zwei war die Spannung relativ schnell raus. Mönchengladbach siegte im ersten Spiel des Tages gegen Benfica Lissabon mit 1:0 und setzte sich mit demselben Resultat auch gegen Cruzeiro aus Brasilien durch. Liverpool hatte beim 4:0 gegen den BV 04 Düsseldorf keine Probleme und machte mit dem 2:1 über Benfica Platz zwei hinter den Gladbachern perfekt.

Am Ostermontag dürfen auch die beiden Gruppendritten, die Japanische Hochschulauswahl und Cruzeiro, im Anschluss an die Halbfinals noch einmal im Spiel um Platz fünf antreten. Das Finale findet um 16 Uhr statt.

ERGEBNISSE VOM SONNTAG:

Benfica Lissabon - Borussia Mönchengladbach 0:1

RB Salzburg - FC Nordsjaelland 0:0

BV 04 Düsseldorf - FC Liverpool 0:4

Fortuna Düsseldorf - FSV Mainz 05 1:0

Cruzeiro EC - Borussia Mönchengladbach 0:1

Japan Highschool Selection - FC Nordsjaelland 0:1

FC Liverpool - Benfica Lissabon 2:1

FSV Mainz 05 - RB Salzburg 2:4

BV 04 Düsseldorf - Cruzeiro EC 0:6