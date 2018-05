Das Langeneke-Team erwartet RWE.

Fortunas U 23 steht am letzten Spieltag der Fußball-Regionalliga morgen Nachmittag unter Erfolgsdruck. Weil der Bonner SC mit einem 2:1-Sieg im Nachholspiel über Wattenscheid 09 in der Tabelle wieder an den Flingeranern vorbeizog, muss das Team von Jens Langeneke das Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen unbedingt gewinnen, um überhaupt noch eine Chance auf den direkten Klassenerhalt zu haben. Zudem ist die Fortuna auf fremde Hilfe angewiesen. Gewinnt die „Zweite“ und verliert zeitgleich entweder der Bonner SC (bei Borussia Dortmund II) oder die U 23 des 1. FC Köln (beim Wuppertaler SV), dann ist sie definitiv gerettet. Bei einem Unentschieden des Bonner SC oder des 1. FC Köln bräuchte die Fortuna einen hohen Sieg über RWE, um die um zwei bzw. sechs Treffer schlechtere Tordifferenz gegenüber Bonn und Köln noch wett zu machen. Gewinnt die Fortuna das Heimspiel gegen die seit sechs Spielen ungeschlagenen Gäste nicht, ist klar, dass sie die Saison auf Tabellenplatz 15 abschließen wird. Eine Rettung wäre dann nur noch möglich, wenn Uerdingen oder Viktoria Köln sich als West-Meister in den Relegationsspielen um den Aufstieg in die Dritte Liga gegen Mannheim durchsetzen. magi