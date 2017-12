Mannschaft von Taskin Aksoy ist in Rhynern der Favorit, muss sich aber gegenüber zuletzt unbedingt steigern.

So richtig weiß Taskin Aksoy nicht, was ihn und seine Spieler heute bei Westfalia Rhynern erwartet. Klar, Fortunas U 23 ist in der Partie beim Schlusslicht der Fußball-Regionalliga-West heute Nachmittag der klare Favorit. Doch Rhynern dürfte das letzte Heimspiel des Jahres trotz der prekären sportlichen Situation noch einmal mit ganz besonderer Motivation angehen, schließlich feiert mit Torsten Garbe bereits der dritte Cheftrainer der laufenden Spielzeit sein Pflichtspieldebüt. Garbe löste vor wenigen Wochen Interimsspielertrainer Dustin Wurst ab, der das Amt für kurze Zeit nach der Trennung von Holger Wortmann übernommen hatte. Aufgrund mehrerer Spielausfälle in Serie hatte Garbe nun über zwei Wochen Zeit, sein neues Team kennenzulernen und auf den Abstiegskampf einzuschwören.

Auch Taskin Aksoy dürfte gespannt darauf sein, mit welcher Ausrichtung der neue Trainerkollege die Westfalia auf den Platz schicken wird. Unabhängig vom Gegner kommt es für die Fortuna darauf an, wieder die Aggressivität und Power auf den Rasen zu bringen, die nötig ist, um Spiele zu gewinnen. Gerade beim jüngsten 0:1 gegen Wattenscheid ließ die „Zweite“ diese Elemente vermissen. magi