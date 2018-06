Die Niederrheinliga mit einem 6:0 erreicht.

Die SG Unterrath ist in der kommenden Saison mit beiden B-Jugendmannschaften in der jeweils höchsten Fußball-Spielklasse vertreten. Nachdem die U 17 vor wenigen Wochen sensationell den Klassenerhalt in der Junioren-Bundesliga bejubeln durfte, nutzte nun die neu formierte U 16 die Gunst der Stunde und machte den Aufstieg in die Niederrheinliga perfekt. Im letzten und entscheidenden Qualifikationsspiel ließ das Team von Niklas Leven und Maximilian Nadidai gestern die Muskeln spielen und stieß den bis dahin verlustpunktfreien Spitzenreiter Croatia Mülheim mit einem 6:0 (2:0) noch von Rang eins. Furkan Servet Aydin (14.) und Nemat Mohammadi (38.) leiteten den Kantersieg mit zwei Toren vor der Pause ein. Nach dem Wechsel machten wiederum Mohammadi per Strafstoß (48.), Jakob Schnitzler (58., 64.) sowie Paul Wurster mit einem weiteren Elfmeter (79.) das halbe Dutzend voll. magi