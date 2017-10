Nach einer wilden Achterbahnfahrt und dem zwischenzeitlich herausgespielten 3:0-Vorsprung wird es beim 4:3-Erfolg gegen Vohwinkel noch mal spannend.

Erneut auf eine wilde Achterbahnfahrt nahmen TuRUs Oberligafußballer ihren eigenen Anhang gestern Nachmittag im Heimspiel gegen den FSV Vohwinkel mit. Vor 150 Zuschauern verspielte die Elf von Dennis Brinkmann an der Feuerbachstraße zwischenzeitlich einen Drei-Tore-Vorsprung. Malte Boermans beendete das Auf und Ab in der Nachspielzeit schließlich mit dem Siegtreffer zum 4:3-Endstand und katapultierte die TuRU somit auf den ersten Tabellenplatz.

Die tapferen Gäste haderten im Anschluss verständlicherweise mit ihrer unglücklichen Niederlage, nachdem sie rund 75 Minuten lang eine sehr ordentliche Leistung abgeliefert hatten. Vor allem in der ersten halben Stunde stellte der Aufsteiger die TuRU vor Rätsel. Die Hausherren kamen nicht wie gewünscht in ihre Pressing-Situationen, weil Vohwinkel im Aufbau mit langen Bällen in die Spitze agierte. Vor allem der individuellen Qualität von Jacob Yusuf Ballah hatten es die Blau-Weißen dann zu verdanken, dass sie besser in die Partie kamen. Bei seinem Treffer zum 1:0 profitierte der Flügelflitzer noch von der präzisen Vorarbeit von Fabio Fahrian und Saban Ferati (29.). Vier Minuten später entschied der Unparteiische dann nach einem Zweikampf mit Ballah auf Strafstoß, den Vensan Klicic im Nachschuss verwandelte (33.).

Und auch am dritten Treffer der Gastgeber hatte der dynamische Rechtsfuß maßgeblichen Anteil. Nach Vorarbeit von Ballah hob wiederum Klicic den Ball überlegt zum 3:0 in die Maschen (43.). Mit der vermeintlich komfortablen Führung im Rücken verabschiedete sich die TuRU gedanklich vorzeitig in die Pause, die sie dann auch mit Verspätung beendete. Anders ist es nicht zu erklären, dass der FSV die Partie mit Toren von Atsushi Kanahashi (43.) und Shun Terada (47.) binnen weniger Minuten wieder ausgeglichen gestalten konnte.

Boermans trifft mit einem abgefälschten Treffer zum 4:3

Die tolle Moral des Neulings schien endgültig belohnt zu werden, nachdem der Schiedsrichter auf Foulelfmeter entschied, den Robin Rehmes im Tor unterbrachte (79.). Es passte zu dieser engen Auseinandersetzung, dass auch das letzte Tor umstritten war. Wenigen Sekunden bevor der Schuss von Malte Boermans leicht abgefälscht zum 4:3 über die Linie trudelte, hatte Vohwinkel nach einem Foul an Herwin Mambasa vergeblich einen Freistoß gefordert. TuRU: Nowicki - Mourtala, van Kerkhof, Kim, Reitz - Dick (71. Terzic) - Ballah, Boermans, Fahrian, Ferati - Klicic (80. Schneider); Tore: 1:0 (29.) Ballah, 2:0 (33.) Klicic, 3:0 (43.) Klick, 3:1 (43.) Kanahashi, 3:2 (47.) Terada, 3:3 (79., FE) Ruhmes, 4:3 (90.) Boermans