Toni Munoz-Bonilla war der beste Oberbilker. Abwehr des SC West desolat.

Toni Munoz-Bonilla gefiel es offenbar an seiner alten Wirkungsstätte so gut, dass er beinahe die Abfahrt des Mannschaftsbusses verpasst hätte. So musste der Mittelfeldspieler der TuRU zu einem Sprint ansetzen, um doch noch mit nach Düsseldorf genommen zu werden. Munoz-Bonilla hätte es aber auch nicht verdient gehabt, in Bocholt stehen gelassen zu werden. Schließlich war er es, der maßgeblich dafür verantwortlich war, dass die TuRU mit einem 1:1 (0:1) die Rückfahrt vom traditionsreichen Hünting antreten durfte.

Mit einem sehenswerten Schuss aus 25 Metern hatte der erst vor wenigen Wochen zur TuRU zurückgekehrte 28-Jährige die Gäste Mitte des ersten Abschnitts in Führung gebracht. Danach versäumten es die Oberbilker aber, den Vorsprung auszubauen. Das gab wiederum dem 1. FC die Gelegenheit, noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren und letztlich mit Erfolg auf den Ausgleich zu drängen. „Am Ende ist das Unentschieden gerecht. Wir haben vor der Pause wenig zugelassen und hatten auch im zweiten Abschnitt gute Phasen. Zum Schluss hat Bocholt aber noch einmal ordentlich Druck erzeugt“, sagte Samir Sisic nach Spielschluss.

TuRU: Nowicki - Matten, Cox, Reitz, Mourtala (78. Kim), Schneider, Munoz-Bonilla, Abel, Fahrian, Ferati, Klicic (81. Kanschik); Tore: 1:0 (23.) Munoz-Bonilla, 1:1 (76.) Bugla

SC West verteilt mehrfach Geschenke an den Gegner

Nicht mehr als ein Aufbaugegner war der SC West. „Wir haben es wieder einmal geschafft, einen angeschlagenen Gegner aufzubauen“, lautete der süffisante Kommentars von Wests Trainer Marcus John nach der 2:4 (0:1)-Niederlage beim abstiegsbedrohten VfR Fischeln. Im Gegensatz zur Vorwoche, als die Oberkasseler beim knappen 1:0 über die TuRU zu Null spielten, präsentierte sich diesmal vor allem die Abwehr des SCW teilweise desolat. Schon beim 0:1 (15.) waren Abstimmungsprobleme unverkennbar. Zwar gelang Tim Kosmala nach einem Freistoß von Jack Hobson-McVeigh noch der zwischenzeitliche Ausgleich (48.). Doch nach der Pause verteilte West wieder Geschenke. Dabei machte auch der für den verletzten Sebastian Siebenbach zwischen die Pfosten gerückte Alexander von Ameln nicht den sichersten Eindruck. Mit drei Treffern binnen 20 Minuten zog der VfR uneinholbar davon. Sebastian Santana traf nur noch zum 2:4. SC West: von Ameln - Commodore (67. Yildiz), Kosmala, Weiler, Omote, Hobson-McVeigh, Gyasi, Ewertz, Ordelheide (71. Santana), Stutz, Hildenberg (46. Cetin); Tore: 1:0 , 1:1 (48.) Kosmala, 2:1 (50.) Andres, 3:1 (60.) Andres, 4:1 (70.) Oehlers, 4:2 (80.) Santana