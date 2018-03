Nach dem 1:0 in Vohwinkel liegen die Oberbilker acht Punkte vor dem Relegationsplatz.

Tief durchatmen durften Samir Sisic und seine Spieler am Gründonnerstag. Mit dem 1:0 (0:0)-Sieg über den Aufsteiger FSV Vohwinkel verschaffte sich die TuRU etwas Luft im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga. „Dieser Sieg war extrem wichtig, zumal hinter uns ja auch Cronenberg gewonnen hat“, sagte Sisic, dessen Team nun acht Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz 15 aufweist. Gegen sehr tiefstehende und primär auf Sicherung des eigenen Tores eingestellte Platzherren hatte die TuRU über weite Strecken mehr vom Spiel. Allerdings zeigten die Oberbilker die schon bekannte Abschlussschwäche. Im ersten Abschnitt vergab Winter-Neuzugang Florian Abel eine vielversprechende Doppelchance, nach dem Seitenwechsel war es dann Saban Ferati, der die dickste von drei guten Möglichkeiten ausließ.

„Da ist man draußen schon der Verzweiflung nahe, wenn der Ball einfach nicht über die Linie will“, gab Sisic nach dem Spiel Einblick in sein Seelenleben. So mussten die Blau-Weißen immer bangen, dass Vohwinkel den Spielverlauf mit einer ihrer gefährlichen Standardsituationen doch noch auf den Kopf stellen würden. Das geschah jedoch nicht, so dass Fabio Fahrian in die Rolle des Matchwinners schlüpfen durfte. Nach einem abgewehrten Eckball behielt der Mittelfeldspieler den Überblick und schoss den Ball ganz überlegt aus 17 Metern flach ins Toreck (88.). Der FSV bäumte sich danach zwar noch einmal auf. Doch mehr als einen Schuss, der knapp über das Tor strich, brachte der Tabellenvorletzte nicht mehr zustande.

TuRU: Mendes da Costa - Wolf, Ozan, Reitz, Schneider, Kim, Hotic, Fahrian, Abel (70. Ayas), Klicic (82. Rychlik), Ferati

Tor: 0:1 (88.) Fahrian