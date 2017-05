Der KFC Uerdingen ist keine Übermannschaft. SC West trifft auf VfR Fischeln.

Düsseldorf. Eine insgesamt doch tristere Saison noch einmal in helles Licht rücken, kann die TuRU am Mittwochabend in der Fußball-Oberliga. Das Team von Frank Zilles empfängt im Paul-Janes-Stadion zwar die „Übermannschaft“ des KFC Uerdingen, doch stehen die Vorzeichen für eine Überraschung gar nicht einmal so schlecht. Schließlich ist der souveräne Spitzenreiter aus Uerdingen seit dem vergangenen Wochenende auch rechnerisch in die Regionalliga aufgestiegen.

Daher dürften sich die Mannen von Andre Pawlak auch am Mittwochabend noch im Feiermodus befinden. Dass der KFC angesichts seiner hohen individuellen Qualität auch mit weniger als seiner vollen Schaffenskraft in der Lage ist, die Konkurrenz in Schach zu halten, steht außer Frage. Doch auf der anderen Seite hat auch die TuRU schon bewiesen, dass sie sich an einem guten Tag durchaus mit den Topteams messen kann. Schwer wiegt am Mittwoch allerdings der Ausfall des Gelb-Rot-gesperrten Philip Lehnert. Mit ihm fehlt nicht nur der Kapitän sondern das kämpferische Vorbild im Kader der Oberbilker. Ein Szenario, an das sich die Anhänger der TuRU in der kommenden Spielzeit wohl gewöhnen müssen. Denn wie es aussieht, zählt Lehnert zu den Akteuren, die ihre Zelte bei den Blau-Weißen im Sommer abbrechen.

Mit Marcus John wird beim SC West kontinuierlich weitergearbeitet

Dem Ligarivalen SC West bleibt ein Umbruch nach der bald endenden Spielzeit nun doch erspart. Hätte Trainer Marcus John den unterschriftsreifen Vertrag des Ligarivalen SSVg Velbert vor wenigen Wochen unterzeichnet, hätte dies bei den Oberkasselern mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kettenreaktion ausgelöst. Letztlich entschied sich John aber für einen Verbleib beim SC West, mit dem er in Zukunft die Ränge fünf bis zehn anpeilen will. Dafür stellten ihm die Clubverantwortlichen auch Verstärkungen in Aussicht. Die Verpflichtungen von Bünyamin Dogan (SSVG Heiligenhaus) und Sebastian Santana (VfB Homberg) sind noch nicht das Ende der Fahnenstange. Vor dem heutigen Nachholspiel gegen den VfR Fischeln wurde bekannt, dass sich Innenverteidiger Markus Zimmermann für einen Wechsel zum DSC 99 entschieden hat, der ebenfalls auf dem Sprung in die Oberliga ist.