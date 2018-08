Nationalteam mit DHC-Trio verliert sein Viertelfinale.

Am Ende flossen die Tränen. Niedergeschlagen und enttäuscht saß Selin Oruz auf der Bank und weinte bitterlich. Mit 0:1 hatte die deutsche Hockey-Nationalmannschaft das Viertelfinale bei der Frauen-Weltmeisterschaft in London gegen Spanien verloren und war ausgeschieden. Für Abwehrspielerin Oruz vom Düsseldorfer HC war der Traum von der nächsten Medaille bei einem bedeutenden internationalen Turnier damit geplatzt. 2016 hatte die heute 21-Jährige noch Bronze bei den Olympischen Spielen in Rio gewonnen.

Im letzten Gruppenspiel der aktuellen WM hatte die deutsche Mannschaft die Spanierinnen noch 3:1 geschlagen, Oruz hatte das dritte Tor erzielt. Neben ihr waren in Nathalie Kubalski und Elisa Gräve zwei weitere DHC-Spielerinnen in London dabei. Im Halbfinale scheiterte das Team an mangelnder Effizienz. bes