Düsseldorf. Müdigkeit, Erleichterung und Hoffnung – all das spiegelte sich in den Gesichtern der Spieler der Düsseldorfer EG wider, als die Mannschaft am Sonntagabend von der Ehrenrunde zurück in die Kabine des Rather Domes kam. Das 2:0 über die Grizzlys hatte extrem viel Kraft gekostet, aber umso... mehr