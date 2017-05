Die ersten beiden Tage der WM gehören den Exoten aus aller Herren Länder

Düsseldorf. Bei Weltmeisterschaften treffen sich nicht die Besten der Welt, sondern die, die weltweit Tischtennis spielen. Egal ob gut oder schlecht. Um ihnen nicht weh zu tun: weniger gut!

Männer, die in ihrer Heimat selbstständig oder arbeitslos sind, die ohne Coach angereist sind oder sich ihren Trip nach Deutschland selbst finanziert haben. Frauen, die noch zur Schule gehen, die von ihrem Sport niemals leben werden, die nicht einmal ausreichend trainieren, um beispielsweise in Deutschland in der Oberliga mitspielen zu können. Reine Amateure eben!

Nicht vor ausverkauften Rängen wie am Pfingstwochenende, aber vor einigen hundert Anhängern

Hier Chinas Superstars, deren Partien stundenlang im Fernsehen gezeigt werden, da Außenseiter aus Schwarzafrika, aus Kriegsregionen, aus Asien, für die es ein vielleicht einmaliges Erlebnis ist, bei einer WM antreten zu dürfen. Ihnen sind die ersten beiden Tage in Düsseldorf, in denen die Qualifikationen in allen fünf Wettbewerben (Herren- und Damen-Einzel, Herren- und Damen-Doppel, Mixed) stattfindet, gewidmet. Nicht vor ausverkauften Rängen wie am Pfingstwochenende, aber vor einigen hundert Anhängern, die bisweilen staunen, wie auch Exoten das Bällchen fliegen lassen können.

Wie Kanate Ali und Akissi Drame aus der Elfenbeinküste, die sich redlich mühen, deren technische Fähigkeiten jedoch zu beschränkt sind, um den beiden Türken Abdulla Yigenler und Simay Kulakceken Paroli bieten zu können. Was Kanata Ali mit einem Lächeln quittiert. "Wir wollen nur Spaß haben", freut sich der 20-Jährige, der in Paris lebt und dort am Flughafen Orly als Kofferträger arbeitet. Mit seiner Partnerin, die in der ivorischen Metropole Abidjan noch zur Schule geht, kann er nicht trainieren, was jedoch kein Problem sei, so Ali: "Die meisten Gegner fürchten uns ja sowieso nicht."

"Einen Trainer haben wir nicht dabei, dazu reicht das Geld nicht"

Das gilt auch für die Libanesen Avo Moumjoghlian und Maysa Bsaibes, die zwei Zyprioten nach fünf Sätzen in die Knie zwingen und sich um den Hals fallen, als hätten sie gerade Fang Bo und Petrissa Solja eliminiert. "Einen Trainer haben wir nicht dabei, dazu reicht das Geld nicht", erzählt der 25-Jährige Avo. Und seine um ein Jahr jüngere Partnerin, die beide in Beirut leben, ergänzt: "Hätten wir jemanden, der sich um uns kümmert, wären wir auch noch besser und müssten nicht in der Qualifikation antreten."