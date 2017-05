Düsseldorf. Tischtennis-Star Timo Boll ist mit einem Sieg in die Heim-WM in Düsseldorf gestartet. Zusammen mit seinem prominenten Partner Ma Long aus China zog der 36-Jährige am Dienstagabend in die zweite Runde des Doppel-Wettbewerbs ein. Die frühere und die aktuelle Nummer eins der Weltrangliste gewannen gegen die beiden Ungarn Tamas Lakatos und Krisztian Nagy mühelos mit 4:0 Sätzen (11:5, 11:6, 11:9, 11:1). Im Einzel trifft Boll am Mittwoch um 14.00 Uhr in der ersten Runde auf den Schotten Gavin Rumgay. dpa