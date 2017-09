Über 5000 Meter wird er Kreismeister. Landesfinale der Jugendmannschaft findet heute statt.

Zum allerletzten Male ging es im Rahmen der Bahnlaufserie des DSV 04 in Lierenfeld („bei Hansi“) um den Kreismeistertitel im 5000-Meter-Lauf. Wegen der Zusammenlegung ab Januar der 13 bisherigen Kreise des Leichtathletik Verbandes Nordrhein (LVN) zu vier Regionen entfallen nach fast 100 Jahren künftig Kreismeisterschaften. „Pure Lauflust“ trieb Maximilian Thorwirth (SFD 75) dazu, sich auch noch diesen Titel in 14:52,77 Minuten zu sichern. Der diesjährig Deutsche Meister über 5000 Meter (U 23) wollte unbedingt nochmals unter 15 Minuten laufen, was ihm mit einem schnellen letzten Kilometer (2:50 Minuten) auch noch gelang.

Hinter ihm steigerte sich der Habtom Tedros im Kampf mit dem 43-jährigen Sebastian Hadamus (ART/15:26,83 Min.) auf 15:24,35 Minuten. Am kommenden Mittwoch gibt es dann noch den Lauf über 10 000 Meter um den Kreistitel, an dem Thorwirth nicht teilnehmen wird. „Kann man denn dann nie wieder Kreismeister werden“, fragten immer wieder Läufer, denen die Umstrukturierungen im LVN noch immer unbekannt sind. „Nein, nie wieder“, erklärte ihnen Organisator Hansi Schmidt. Der bisherige Kreis Düsseldorf/Neuss wird mit den Kreisen Essen, Bergisch Land (ohne Leverkusen) und Niederrhein-West zur Region Mitte, die künftig die unterste Meisterschaftsebene ist.

Muss das U 16-Team des ART zurückgezogen werden?

Viel lieber hätten ja die Jugend-Mannschaften des ART am Team-Finale um die Deutsche Meisterschaft teilgenommen. Doch der Deutsche Leichtathletik Verband (DLV) hatte es schon im vergangenen Frühjahr wegen eines fehlenden Ausrichters abgesagt. Der Ärger darüber war nicht nur beim ART sehr groß. Schließlich entschloss man sich aber bei den Rathern, mit allen Teams eine Liga niedriger (Gruppe 2) zu starten und sich wenigstens für das Landes-Finale zu qualifizieren. Das steht nun am Sonntag in Troisdorf (11 bis 17.30 Uhr) an, wobei der ART alle Teams auch durchbekam, der ASC mit dem TV Angermund zusammen als Startgemeinschaft auch noch mit vier Mannschaften vertreten ist. Allerdings gibt es besonders bei der männlichen U 16-Mannschaft des ART Engpässe, so dass erwogen wird, dieses Team doch noch zurückzuziehen, wobei man zusätzliche 100 Euro zahlen müsste. ART-Trainerin Larissa Swetkow: „Einige Jungs sind seit dem Ende der Ferien nicht mehr zum Training erschienen. Da ist die Mannschaft doch etwas geschwächt.“