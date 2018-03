Adam Bodzek gewinnt 47 Euro für 10 Euro Einsatz als Pate von Ahraam, dem Sieger im Fortuna-Rennen.

Der von Waldemar Hickst in Köln für den Stall Grafenberg um Albrecht Woeste trainierte Theo war am Sonntag der erste Sieger der Grasbahnsaison auf der Düsseldorfer Galopprennbahn. Der Manduro-Sohn hatte wenig Mühe in dem einleitenden Dreijährgen-Rennen die lange führende Breezy Bell und All Prince auf die Plätze zu verweisen. Der Siegtoto zahlte 21:10 für den eindreiviertel Längen-Erfolg. Theo, der in der vergangenen Saison Dritter im Kölner Auktionsrennen war, soll nun als nächstes das Bavarian Classic am 1. Mai in München ansteuern.

Adam Bodzek vertraute als Rennpate Sieger Ahraam

Das Hauptrennen des Tages, der Preis der Fortuna, dotiert mit 10 000 Euro, ging an den belgischen Gast Ahraam mit seinem Siegreiter Maxim Pecheur. Trainer Jozef Oost trainiert den fünfjährigen Wallach in der Nähe von Antwerpen. Das Patronat für den Sieger hatte Fortuna-Abwehr-Hüne Adam Bodzek übernommen, der sich sogar bei seiner 10-Euro Wette von 47 Euro Gewinn freuen durfte. „Ich bin nicht das erste Mal hier gewesen. Die Jungs haben richtig Spaß bei der Sache. Ein toller Renntag“, erklärte Bodzek, um anschließend das siegreiche Team mit Fortuna-Shirts und Schals einzudecken. Zweiter wurde der Holländer Emirati Spirit vor dem noch stark entäuschenden Dieu Merci.

Den Fortuna-Renntag wird es auch im nächsten Jahr geben

Fortuna Aufsichtsratchef Reinhold Ernst und Rennbahngeschäftsführer Günter Gudert zeigten sich begeistert über den Besucherzuspruch. Über 12 500 Zuschauer, darunter unzählige Familien, nutzten das gute Wetter für einen ereignisreichen Ausflug auf die Rennbahn. Ernst und Gudert bekräftigten den Fortbestand der Zusammenarbeit zwischen Rennverein und Fortuna, so dass es auch im kommenden Jahr eine Fortsetzung des Renntages geben wird. Der nächste Düsseldorfer Galopprenntag findet am Sonntag, den 8. April statt. Im Mittelpunkt steht dann die Frühjahrsmeile.