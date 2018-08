Die Rhein-Neckar Löwen schlagen Flensburg.

Mehr als 8000 Zuschauer feierten am Mittwoch im Dome das für Düsseldorf größte Handballfest seit Jahren. DHB-Pokal-Sieger Rhein-Neckar Löwen gewann durch den 33:26-Sieg gegen den Meister SG Flensburg-Handewitt den dritten Super Cup in Folge. Das war ganz nach dem Geschmack von Burkhard Hintzsche: „Handball in Düsseldorf hat Potenzial. Das macht Mut, das für die Zukunft fortzusetzen“, sagte der Stadtdirektor. Seit einigen Jahren versucht die Stadt, den Handball in Düsseldorf zu fördern – unter anderem mit Events wie dem Supercup.

Nicht nur deswegen war das Spiel aus Düsseldorfer Sicht etwas Besonderes, auch ein heimischer Unparteiischer stand im Mittelpunkt: Marc Fasthoff vom ART Düsseldorf, der gemeinsam mit Peter Behrends seit 2008 ein Schiedsrichter-Gespann bildet. Die beiden wurden im Rahmen des Super Cups als „Schiedsrichter der Saison 2017/2018“ ausgezeichnet. „Damit hätten wir nie im Leben gerechnet. Das war ein absoluter Gänsehautmoment für uns“, sagte Fasthoff über die Auszeichnung, die durch die Manager und Kapitäne der Bundesligisten erfolgt. Und das bei einer Art Heimspiel: „Den Super Cup in Düsseldorf leiten zu können, war ein absolutes Highlight“, sagte Fasthoff.

Mindestens in den kommenden beiden Jahren wird das Duell Meister gegen DHB-Pokal-Sieger ebenfalls in Düsseldorf ausgetragen. Der Vertrag zwischen Liga und Stadt läuft bis 2020. Mit der Austragung einiger Topspiele von Bundesligist Bergischer HC sowie dem Eröffnungsspiel der Handball-EM 2024, das Fußball-Arena der Fortuna ausgetragen wird, soll der Handballstandort Düsseldorf weiter gestärkt werden. Davon soll vor allem das Projekt Rhein Vikings in der 2. Liga profitieren.

A-Jugend der Vikings wird beim Turnier im Vorprogramm Letzte

Die A-Jugend der Vikings, die unter dem Namen HSG Neuss/Düsseldorf spielt, war ebenfalls am Mittwoch im Dome zu sehen. Im Vorfeld des Super Cups hatte es ein Turnier mit Teams aus der Region gegeben. Das beendete die HSG auf dem letzten Platz. Im Halbfinale unterlag sie TuSEM Essen 17:27, auch im Spiel um Platz drei gegen den Bergischen HC musste sie sich klar geschlagen geben: 26:31. Bayer Dormagen gewann das mit 5000 Euro dotierte Turnier durch ein 31:21 im Finale gegen Essen. MaHa