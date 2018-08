Jockey Filip Minarik gewinnt den 160. Henkel-Preis der Diana auf dem Grafenberg.

Die 32:10 Favoritin Well Timed aus dem Rennstall von Trainer Jean Pierre Carvalho (47) aus Bergheim hat am Sonntag vor 19 200 Zuschauern den 160. Henkel-Preis der Diana, Deutsches Stutenderby, Gr. 1 in Düsseldorf gewonnen. Mit dem amtierenden deutschen Championjockey Filip Minarik im Sattel setzte sich die dreijährige Stute in dem mit 500 000 Euro dotierten 2200-Meter-Klassiker leicht mit eindreiviertel Längen gegen Night of England (Andrasch Starke) und Wonder of Lips (Alexander Pietsch) durch. Der Stall Ullmann aus Bergheim erhält für den vierten Karrieresieg von Well Timed 300 000 Euro Siegprämie. Damit blieb Well Timed auch beim vierten Karrierestart in 2018 ungeschlagen.

Kurz sah es so aus, als könne Night of England der Favoritin gefährlich werden. Doch Siegjockey Filip Minarik brachte es nach dem Rennen auf den Punkt: „Well Timed ist eine Klassestute mit richtig viel Herz. Es war mein dritter Sieg im Stutenderby heute, das hat so richtig Spaß gemacht. Ich widme den Sieg meinem verstorbenen Freund Daniele Porcu und bin mit dem Sattelgurt geritten, den Daniele beim Debüt von Well Timed in Dortmund benutzt hat“.

Der allseits beliebte italienische Jockey Daniele Porcu war im Januar einem Krebsleiden erlegen. Als nächste Aufgabe plant man mit Well Timed nun einen Start im renommierten Prix Vermeille in Paris.

Die von Grafenberg-Trainer Ertürk Kurdu vorbereitete Lokalmatadorin Come on City landete nach einem Rennen von der Spitze aus auf Rang neun. Elf deutsche Spitzenstuten waren an den Start gekommen.

Bahnrekord dank Destino

Das zweite Hauptereignis des Tages, das Fritz Henkel Stiftungs-Rennen, eine Gruppe III-Prüfung über 2400 Meter, dotiert mit 55 000 Euro schrieb Turfgeschichte. In neuen Bahnrekord von 2:24,07 siegte trotz Wegbrechens der Derbyzweite Destino aus der Zucht und im Besitz von Helmut Baron von Finck (München). Rang zwei ging an Salve Del Rio (Michael Cadeddu) vor Devastar auf Rang drei. Der 24-jährige Siegreiter Martin Seidl (Landshut) machte Destino auf der Zielgeraden so richtig flott, nachdem der unterwegs mangels Tempo im Feld hinten zu sehen war. Am Ende hatte der Sieger eine halbe Länge Vorsprung. Championtrainer Markus Klug markierte damit gleichzeitig seinen zweiten Tagestreffer und kündigte an: „Destino wird nun im Großen Preis von Baden oder, und im Preis von Europa antreten“.

Tolle Stimmung am Grafenberg

19 200 Besucher, Sonne satt und ein Unterhaltungsprogramm, das sich sehen lassen konnte. Besser hätte der Renntag um den 160. Henkel-Preis der Diana auf dem Grafenberg nicht verlaufen können. Und wer beim Hutwettbewerb oder beim Wetten nicht erfolgreich war, für den gab es noch zahlreiche Mitmachaktivitäten und Gewinnspiele. Außerdem sorgte Live-Musik für eine entspannte und unterhaltsame Atmosphäre eines viel beachteten Sportnachmittags.

Auch für den holländischen Spitzenjockey Adrie de Vries war es ein nicht alltäglicher Nachmittag, denn er gewann nicht weniger als drei Rennen. Und auch Rennvereins-Vize Albrecht Woeste und sein Stall Grafenberg punkteten in der abschließenden Tagesprüfung mit Parlan. Der Siegtoto zahlte 19:10. Die nächste Galoppveranstaltung in Düsseldorf findet am Sonntag, 19. August mit dem Sparkassen-Renntag statt.